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舊金山情人節氛圍濃 羅偉市政廳為250對新人證婚

記者李怡／舊金山報導
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡／攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮 見證新人結婚。（記者李怡／攝影）

每年情人節舊金山的市政廳都會迎來一波結婚潮，舊金山市政廳一直以來也是灣區知名結婚景點。今年這座城市的節日氣氛更加濃厚，2月14日當天有250對新人在舊金山市政廳登記結婚，且市長羅偉親自上陣，為新人們證婚，讓舊金山的情人節又多了一份儀式感。

市政廳的大理石樓梯前，新人們在市長的見證下交換誓言，周圍圍觀的市民和遊客也成了見證人。這對不少人來說，是舊金山獨有的情人節景象。

舊金山市民陳崇表示，「舊金山本來就很適合慶祝愛情，市長親自證婚更是畫龍點睛，情人節來市政廳，不管是結婚的還是來湊熱鬧的，都能感受到這種浪漫的氛圍。」

舊金山每年情人節都會吸引許多新人選擇在市政廳結婚，不少人提前預約，就為了能在這一天完成人生大事。而市政廳內外，也充滿了鮮花、合影的人群，甚至還有音樂表演，讓整個地方更顯節日氣息。

市長羅偉辦公室表示，這是舊金山的一個傳統，市政廳一直是結婚的熱門地點，而在這個特別的日子裡，政府也希望能讓更多人感受到這座城市對愛與包容的支持。

路過市政大廳的市民Alice Luo說，這不僅是一次特別的景象，也讓人對婚姻和愛情有了新的感受。她說，原本只是來辦公務流程，沒想到看到這麼多對新人結婚，還有市長證婚，這讓她想到，愛情還是很值得慶祝的，這座城市真懂得如何製造美好時刻。

隨著婚禮儀式結束，新人們陸續走出市政廳，踏上婚姻生活的新旅程。對於舊金山來說，這一天不只是情人節，更是一場屬於全城的愛情慶典。

舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮見證新人結婚。（記者李怡／攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮見證新人結婚。（記者李怡／攝影）
情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡／攝影）
情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡／攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮見證新人結婚。（記者李怡／攝影）
舊金山情人節氛圍濃，市長親自主持婚禮見證新人結婚。（記者李怡／攝影）
情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡／攝影）
情人節當天有250對新人登記結婚。（記者李怡／攝影）

舊金山 情人節 羅偉

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