中國人氣小生王鶴棣亮相NBA全明星賽 各地粉絲助陣

勇士前球員戴維斯拉著王鶴棣，面授機宜。（記者劉先進╱攝影）

NBA全明星賽（NBA All-Star Game）名人賽14日在屋崙打響，連續第二年參加比賽的中國知名演員歌手王鶴棣 （Dylan Wang），一出場就獲得專程趕過來的粉絲的歡呼。王鶴棣祝福大家春節 快樂，並說將和家人朋友享受全明星。粉絲韓舒元說，王鶴棣給自己積極力量。

名人賽是全明星賽本周末在灣區 的第一場賽事。對華人球迷來說，微博粉絲超過2200萬人的中國演員兼歌手王鶴棣成為最大看點之一。去年他身披23號戰袍，這也是他的偶像詹姆斯的號碼。王鶴棣上場21分鐘，投籃15中9，命中一記四分球，砍下18分3籃板1助攻，得分創造中國明星參加名人賽的紀錄。此前談到那一場的表現，王鶴棣謙虛地說，去年狀態運氣都很好，取得比較好的成績，當然今年也會全力以赴。

賽前，王鶴棣熱身就引起粉絲陣陣尖叫。主持人還專門介紹他。在媒體席上，來的多數媒體也是華人面孔，長槍短炮，對著王鶴棣瘋狂拍攝，可見他人氣之旺。王鶴棣表示，將和朋友、家人度過全明星時光。他還用中文祝福所有球迷「春節快樂」。

王鶴棣此次作為替補出場，雖然上場後一度三分不中，一個上籃遺憾未中，但很快透過補籃強硬得分。比賽中途，勇士前球員、季後賽創造黑八奇跡的戴維斯(Baron Davis)還專門拉他到旁邊，面授進攻和防守秘訣。

王鶴棣粉絲齊歡（Vicky）說，11日專程和朋友從洛杉磯驅車過來，準備待到17日。喜歡王鶴棣的原因是王鶴棣為人真誠、善良、做事全力以赴，很熱愛他不服輸的精神，「這次全明星賽，希望他拚盡全力，也要玩得開心。」