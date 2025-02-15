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瓦利賀馬雷島 藏海軍百年造船廠古蹟

編譯林思牧／綜合報導
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北灣東部的瓦利賀（Vallejo）聲譽不佳，不過這裡埋藏著一個歷史古蹟，而且從舊金山的渡輪大廈(Ferry Building)有遊輪可達。（美聯社）
北灣東部的瓦利賀（Vallejo）聲譽不佳，不過這裡埋藏著一個歷史古蹟，而且從舊金山的渡輪大廈(Ferry Building)有遊輪可達。（美聯社）

北灣東部的瓦利賀(Vallejo)聲譽不佳，不過這裡埋藏著一個歷史古蹟，而且從舊金山的渡輪大廈(Ferry Building)有遊輪可達，來回的雙程船票只要19元，兒童和長者還不到10元。

舊金山紀事報記者哈特拉布(Peter Hartlaub)在朋友推薦下，帶著自行車搭上舊金山灣渡輪(San Francisco Bay Ferry)的一艘遊輪，一整周每天都發船，單程約為20哩。出發以後15分鐘回頭看舊金山，主要的市景是電報崗(Telegraph Hill)和1970年代建築物組成的天際線。

接著遊輪從天使島(Angel Island)旁邊通過，這是舊時從太平洋地區移民美國的關口，大多數的移民有華人血緣，讓人不禁發出「思古」之幽情。隨後遊輪經過紅石島，從列治文橋下通過以後，舊金山灣的景象豁然開朗。

再行一段時間以後，遊輪向左急轉彎開進納巴河(Napa River)，船速減為三分之一，河的兩邊景觀大致都很蕭索。當瓦利賀的碼頭出現時，景觀變得相當漂亮，眼前一片蒼翠。

瓦利賀的瑰寶是馬雷島(Mare Island)，它在碼頭的對面。通過那座可拉起的吊橋(drawbridge)就到了。這個島給人的感覺既新鮮又古老。這座海軍基地於1854年建立，是美國在太平洋這邊的第一個海軍基地。

瓦利賀號潛水艇(USS Vallejo)的頂帆(top sail)現已成為一座紀念碑，紀念這座退役基地在20世紀50年代至90年代的輝煌篇章。這座海軍造船廠前後建造了17艘核子潛艇(nuclear submarines)，並為它們提供維修服務。

馬雷島現在是一個混合用途的島，蜿蜒的山丘上有愈來愈多獨戶住宅、一座歷史博物館、薩維奇和庫克威士忌(Savage & Cooke whiskey)酒廠，及水上緊急交通管理局的總部。

旅途中的最後一個驚喜是在胡桃街(Walnut Street)，宏偉的19世紀軍官住宅和古老的樹木使這條寬闊的林蔭大道感覺就像康羅伊(Pat Conroy)小說的封面。海軍上將的官邸現在是社區的聚會大廳，艦長的住宅則是一個明亮乾淨的咖啡廳，瓦利賀當地人和附近醫學院學生是這裡的常客。

更多資訊可上網：https://sanfranciscobayferry.com瀏覽資訊。

從舊金山渡輪大廈到馬雷島(紅點處)約為20哩。(谷歌地圖)
從舊金山渡輪大廈到馬雷島(紅點處)約為20哩。(谷歌地圖)

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