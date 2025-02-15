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24小時內搭遍Clipper 24種公交…2好友完成歷史壯舉

編譯林思牧／綜合報導
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金門交通局(Golden Gate Transit)特別寬敞的巴士。(goldengate.org/bus)
金門交通局(Golden Gate Transit)特別寬敞的巴士。(goldengate.org/bus)

家住東西岸的兩人結伴，在24小時之內完成灣區九縣24種合乎Clipper資格的所有交通工具。有人現在把他們稱為「公交之神」(Bus Gods)。

根據舊金山紀事報報導，這項壯舉是由薩斯(Jay Sathe)和泰勒(Miles Taylor)通宵行進數百哩，穿過九個縣而達成的。他們2月6日下午從舊金山的渡輪大廈開始，整夜的搭乘公共交工具，最後在瓦卡維爾(Vacaville)結束。在瓦卡維爾，兩人在24小時時限快到的時候，跳上一輛該市的公車。

雖然已有其他人已經完成了BART速通和類似的市營公車挑戰，但薩斯和泰勒完成的完美公交速通(Total Transit)被認為是首例，過去從來沒有被達成過。

薩斯是屋崙居民，也是灣區捷運系統BART的圖像設計師，他說他的主要動機是為了好玩(fun)。兩人將在家住波士頓的泰勒的熱門YouTube頻道Miles in Transit上發布一段影片，標題叫「我把公交推到極限」(I push transit to its limits)。

但他們也想測試時間表和路線導航的準確性等方面，看看如何讓公交系統能更順暢地運行。讀者可以將這項演出，想像為公共交通版的神秘顧客，他會走進某家餐廳，計算某樣招牌菜需要多長時間才能送到桌子上。薩斯給本地區公交的評等是「及格」。

薩斯(Jay Sathe)和泰勒也面臨過困境。譬如他們在金門渡輪(Golden Gate Ferry)拉克斯珀碼頭(Larkspur terminal) ，和拉克斯珀SMART火車站之間那條惡名昭著的500碼蜿蜒小路上迷路了，而且當時在這兩點之間一直在下雨。

在那24小時之間，雖然泰勒小睡過兩次，但薩斯卻完全沒睡。薩斯在談到他的搭檔泰勒時說，他已經身經百戰，曾多次乘坐灰狗巴士(Greyhound)長途跋涉穿越全國，練出隨處可以睡著的功夫。

兩人在旅途中還發現了大大小小的意外驚喜，包括SolTrans(蘇諾瑪縣)和往返馬連縣和蘇諾瑪縣的金門交通局(Golden Gate Transit)特別寬敞的巴士。「我永遠喜歡大型客車，」薩斯說。「我知道它們並不是非常適合實際交通，但是當我們乘坐一輛大型長途客車時，它們總是有不錯的電源插座和不錯的Wi-Fi無線網路，而且車廂裡還有暖氣，這在下雨天是非常重要的。」

灣區 舊金山 波士頓

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