1959年設立 美國銀行金山1分行將關閉

美國銀行將關閉1959 年就設置的舊金山分行。(圖截取自Google Map)

美國銀行(Bank of America)將永久關閉1959年就在舊金山 設置的一間分行，地址是1525 Market St.，結束其自1959年以來、就在舊金山市場街中城(Mid-Market)與市政中心(Civic Center)地區營運的金融業務。

「舊金山紀事報」報導，這家銀行界巨頭美國銀行已確認，這家分行將於今年3月11日下午4時關閉。

發言人哈吉蒂(Colleen Haggerty)表示，這家位在市場街的美國銀行金融中心，業務量在新冠疫情 之後，尚未恢復，考量到分行周圍一英里內、還有另外四家金融中心，因此決定關閉市場街的分行，並將員工與資源整合到附近其他金融中心。客戶可轉往地址在1 Powell St.、445 Powell St.、1640 Van Ness Ave.以及33 New Montgomery St.等分行地點。

美國銀行市場街分行的關閉，是疫情期間開始、中城地區大批商業撤離的最新一次。附近其他關閉的商業機構，還包括地址在1455 Market St.的前美國銀行資料中心、Uber、Block、WeWork、Reddit等公司。市府目前是該地區最大的大樓租戶，前身為Twitter的「X」也撤離原本位在附近的總部。

舊金山市府於2007年購買位在1525 Market St.、又稱為被熟知的One South Van Ness Ave.辦公大樓，內部設有不同市府機構的辦公室空間，包括舊金山市交通局總部。這棟建築於1959年建造，原是美國銀行資料處理中心，之後於1989年改建為辦公室。

美國銀行於1904年在舊金山成立，當時名為義大利銀行(Bank of Italy)。但目前總部位在北卡羅萊納州夏洛特(Charlotte)。

哈吉蒂表示，舊金山仍是公司最重要市場之一，已投資 2億美元在全市進行金融中心網絡現代化改造，並計畫今年再投資5700萬美元。她指出，隨著客戶管理財務方式快速發展變化，90%客戶透過數位方式與銀行互動，僅有10%是透過電話與親自面對面，銀行持續評估分行營運方式。

此外，美國銀行位在地址：445 Powell St.的分行，也預計於12月2日永久關閉。美國銀行曾於2023年關閉關灣區超過20家分行，但持續在舊金山營運超過20家金融中心。

金融機構聚集的舊金山市中心Van Ness地區的未來，仍具有不確定性。多年以來，舊金山市一直想在該地區發展新住宅大樓，但附近多個開發計畫包括在10 South Van Ness、30 South Van Ness以及One Oak等，皆被擱置停擺。