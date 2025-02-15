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大S驟逝引關注 北加州醫學講座談流感防治

記者龔玥／聖荷西報導
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醫師廖俊惠講解流感分型。（記者龔玥／攝影）
醫師廖俊惠講解流感分型。（記者龔玥／攝影）

知名台灣藝人大S（徐熙媛）因流感併發肺炎在日本驟逝，突如其來的消息不僅讓粉絲與社會大眾悲痛，也引起民眾對流感嚴重性的廣泛關注。醫師指出，流感並非普通小感冒，而是一種可能引發嚴重併發症，甚至致命的傳染病，尤其當前正值流感高峰期，加上禽流感疫情潛在威脅，民眾更需提高警覺，加強防疫。

為提升社區健康意識，北加州台灣會館2月13日舉辦專業醫學講座，邀請內科及老年醫學醫師廖俊惠向民眾解析「流感及禽流感」的預防與治療方法。講座吸引眾多社區民眾參與，許多與會者特地戴上口罩，降低感染風險。

廖俊惠首先為大家科普流感與普通感冒的區別。他強調，流感是由流感病毒引起，傳播力強且可能導致肺炎、心肌炎等嚴重併發症，特別是老年人、兒童、孕婦及慢性病患者更容易出現重症，因此不可掉以輕心。他介紹了流行性感冒病毒的類型、病毒的分型以及美國每年流感季節的特徵，並強調流感的主要傳播途徑，包括飛沫傳播、接觸感染等，提醒大家在流感高峰期應減少去人潮擁擠的地方，並保持良好的個人衛生習慣。

醫師廖俊惠分享預防疾病的知識。（記者龔玥／攝影）
醫師廖俊惠分享預防疾病的知識。（記者龔玥／攝影）

在談及預防措施時，廖俊惠強調，接種流感疫苗是有效的防護方式之一，特別是對高風險族群來說，疫苗能夠顯著降低重症與住院風險。他也解釋疫苗對變異病毒株的保護力，並提醒民眾，接種疫苗後仍可能感染流感，千萬不要忽視其重要性，疫苗只能有效減輕症狀，降低併發症風險。除了疫苗，他還建議民眾勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，並在出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛等疑似症狀時，盡早就醫。

醫師廖俊惠分享流感講座。（記者龔玥／攝影）
醫師廖俊惠分享流感講座。（記者龔玥／攝影）

這次講座舉辦時機恰逢灣區進入流感高峰期，與會者對相關資訊表現出極大的關注。廖俊惠解釋了流感與新冠病毒的區別，兩者症狀雖相似，但新冠感染較常出現嗅覺與味覺喪失，而流感則容易引起高燒與全身痠痛。此外也有民眾關心禽流感的最新動態及其對人類的影響，廖俊惠表示，目前禽流感仍以禽類感染為主，雖然人類感染的風險較低，但仍應保持警覺，避免接觸病死禽類，並確保食物充分煮熟。

禽流感 流感疫苗 併發症

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