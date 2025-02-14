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Chick-fil-A聖荷西開新店 留學生有「好運」傳說

記者龔玥╱聖荷西報導
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Chick-fil-A將開設新店。（Google Maps）
Chick-fil-A將開設新店。（Google Maps）

南灣的Chick-fil-A粉絲即將迎來一個全新用餐地點。這家深受喜愛的速食連鎖店宣布13日在聖荷西開設新餐廳，地點就在Silver Creek Rd. 3123號，對於南灣民眾來說，又多一個速食好選擇。

根據NBC Bay Area報導，新店營業時間是周一至周六早上6時30分至晚上10時，為當地居民和通勤人士提供便利的餐飲選擇。Chick-fil-A表示，這家新店開業，使得灣區餐廳總數達27家，並預計創造多個職位，為社區提供更多就業機會。

新店開業消息一出，南灣的Chick-fil-A粉絲群體引起大篇幅討論。尤其是來自中國留學生圈子，Chick-fil-A不僅是美食象徵，甚至還帶著幾分「幸運符」的意味。

劉同學分享，圈子裡一直流傳著一個「神話」，說是去Chick-fil-A吃一頓，就能抽中工作簽證H-1B），「當然大家都知道是玩笑，但每年抽籤季，還是會有不少人專門去買一份，沾沾運氣。」

這一傳統甚至影響社群媒體，她說，「有些朋友會把社群媒體的頭像換成Chick-fil-A的logo，或者發動態說今天吃了Chick-fil-A，保佑我H-1B中籤。雖然知道概率不靠吃飯決定，但吃完炸雞，心情好一點，心裡也覺得更安心。」

新店開業，讓留學生粉絲們更加興奮。「現在附近就有一家，感覺好運也更近了一點，」劉同學半開玩笑地說。

無論是為了滿足味蕾，還是為即將到來的簽證抽籤「加持」，Chick-fil-A在南灣影響力可見一斑。這家新店不僅將為當地居民帶來更便捷的用餐體驗，也成為留學生社群裡一處帶著小小儀式感的獨特角落。

Chick-fil-A成立於1946年，以其獨特炸雞三明治、華夫薯條和卓越顧客服務聞名。該品牌以「周日不營業」聞名，這是創始人S. Truett Cathy基於其基督教信仰做出的決定，讓員工有時間與家人共度時光。近年來，Chick-fil-A在全美持續擴展，並成為美國最受歡迎的速食品牌之一。

中國留學生 工作簽證 H-1B

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