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應對毒品危機 羅偉簽署芬太尼緊急狀態法例

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市長羅偉12日簽署了「芬太尼緊急狀態條例」。圖為曾經無家者最集中的地段，近日變整潔。（記者李怡／攝影）
舊金山市長羅偉12日簽署了「芬太尼緊急狀態條例」。圖為曾經無家者最集中的地段，近日變整潔。（記者李怡／攝影）

面對日益嚴重的芬太尼危機，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）12日簽署了「芬太尼緊急狀態條例」（Fentanyl State of Emergency Ordinance），為市府提供更大的應變權限，加快資金調動和人員招聘，以迅速應對毒品問題。該條例於本周二以10比1的壓倒性票數獲得市議會通過，標誌著市府在處理毒品危機上的重大突破。

舊金山市長羅偉12日簽署了「芬太尼緊急狀態條例」。圖為市內曾經無家者最集中的地段...
舊金山市長羅偉12日簽署了「芬太尼緊急狀態條例」。圖為市內曾經無家者最集中的地段，近日變整潔。（記者李怡／攝影）

簽署條例的同時，羅偉也宣布，市府將兌現競選承諾，在Geary街822號設立一座全天候、警察友好的穩定中心，讓執法人員能夠迅速將吸毒過量、或有精神健康問題的個人送往醫療照護機構，而非監獄或急診室，從而釋放醫療資源並讓警員更快返回街頭執勤。該中心預計於今年4月正式開放，並將受益於新條例加速租賃程序的特權。

穩定中心將由專業醫護人員值守，提供16張病床，每日可接收約25名患者，並協助病患在出院後銜接後續治療與安置計畫。該中心將接受來自警察、醫護人員及危機應對團隊的轉介，優先服務因芬太尼或其他毒品過量、精神健康問題或街頭危機而需要緊急協助的個案。

羅偉強調：「我們現在擁有更大的行政權力來迅速行動，將幫助我們拯救生命。這座24/7警務友好型穩定中心不僅提供即時醫療與精神護理，也將減輕醫院急診室的壓力，幫助執法單位更有效率地維持街頭秩序。」

「芬太尼緊急狀態條例」的核心目標是解鎖城市資源，加快應對芬太尼及合成毒品危機。條例將加速資金調動，確保更多資源投入治療和庇護設施；簡化人員招聘流程，加快關鍵公共安全與醫療專業人員的聘用；提高行政效率，減少繁瑣的審批程序，以便更快地提供服務；允許市長辦公室募款，即日起可向私人企業及慈善機構募集資金，以彌補市府預算短缺。

隨著條例的正式生效，市府將立即展開相關工作，確保穩定中心能在春季按時啟用。

毒品 羅偉 緊急狀態

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