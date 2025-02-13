著名華裔作家譚恩美62箱檔案文獻 落腳柏克萊加大

柏克萊加大獲得了62箱著名華裔作家譚恩美（Amy Tan)的相關文獻資料，紀錄了她獨一無二的文學生涯和個人生活。（本報檔案照）

據柏克萊加大 消息，近日該校獲得了62箱著名華裔 作家譚恩美（Amy Tan)的相關文獻資料，紀錄了她獨一無二的文學生涯和個人生活，其中包括她的代表作「喜福會（The Joy Luck Club)」的手稿。還包含了作家本人幾十年的私人日記，與其他作者的通信以及珍貴的家庭照片。此外還包括了相當數量的未發表或未公開的作品，其中包含她童年時期的創作。

譚恩美在1989年以「喜福會」一書進入文壇。這部有關家族幾代歷史的小說靈感來自她在灣區 亞裔社區成長的經歷，後在1993年改編成電影。除此之外，她還創作有「灶神之妻（The Kitchen God’s Wife）」、「靈感女孩（The Hundred Secret Senses）」、「接骨師之女（The Bonesetter’s Daughter ）」、「沈沒之魚（Saving Fish from Drowning）」及「奇幻山谷（The Valley of Amazement ）」等五部小說，一些非虛構類作品和兩本兒童讀物。

在譚恩美獲得的眾多殊榮中，包括入圍國家圖書獎和全美書評人獎。她獲得了聯邦俱樂部金獎和卡爾山伯格文學獎，還在2021年獲得了國家人文獎章，並在2022年進入了美國藝術與文學院。

在此次交付柏克萊的文獻中，很感人的一部分是有關譚恩美家族歷史的資料，其中包含了她父母的移民故事和在美早年的很多照片。從中可以管窺上世紀40、50年代柏克萊和屋崙華裔美國人的生活狀況。

據悉，這批文獻非常豐富，幾乎涵蓋了作家的藝術實踐到家庭生活的方方面面。可能因為譚恩美本人很早就開始使用文字處理和電腦，文獻中紙質和電子的材料都很多。

文獻中還紀錄了譚恩美參與文學搖滾樂隊Rock Bottom Remainders的經歷。這個樂隊的成員包括Stephen King、Dave Barry、 Mitch Albom、 Barbara Kingsolver這樣的文學名人。而她本人依然還活躍在這隻樂隊裡。

柏克萊圖書館的沃恩斯（Suzanne Wones）表示：「譚恩美是美國文學領域的巨匠，並且和灣區有著很深的聯繫。這些紀錄了她文學生涯和個人生活的文獻現在將永遠保存在離她的家鄉很近的地方。」