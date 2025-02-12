金山史上頭一遭 郊狼闖中央地鐵隧道

舊金山中央地鐵隧道裡拍到的兩隻郊狼 (SFMTA提供)

舊金山 有兩隻郊狼被拍到做出前所未有的「頭一遭舉動」：跑進市交通局的中央地鐵 隧道中。所幸那天列車都沒有受到影響。

媒體SFGATE報導，舊金山市交通局(SFMTA)代理局長基爾希鮑姆(Julie Kirschbaum)，1月27日清晨不到6時接到電話，工作人員報告在中央地鐵隧道裡有兩隻郊狼結伴正在向北移動。隧道裡位於第4街和Bryant street交口處附近的錄相機拍到這個景象。

基爾希鮑姆指出，每天地鐵開行前的例行安全準備中，清掃列車會先檢查路線。那天最先發現黎明前探險的「毛茸茸客人」的，就是這班列車。這列火車跟著郊狼跑了一哩多，直到華埠白蘭站，工作人員一時不知道下一步該怎麼辦。

他們試圖打電話給舊金山動物保護控制中心，但時間還太早，那裡的工作人員還沒上班。基爾希鮑姆說，對工作人員和該市早上的通勤者來說，幸運的是這些「偷渡客」自己找到了出路，列車服務沒有延誤開通。

人們曾看到舊金山的郊狼在市立公園裡飛奔，在太陽能板計畫區休息，或者到沙灘上徜徉。早在2023年11月，一隻郊狼就在Mission Bay附近的280號州際公路上阻礙了南行交通超過一小時，直到市警局、加州 公路巡警和舊金山動物保護控制中心把牠趕走。

但本地專家一致認為，1月27日的事件是最獨特的。柏克萊加大和加州科學院生態學家威爾金森(Christine Wilkinson)說，她曾閱讀過動物保護控制中心收到的幾乎每一份有關郊狼的報告。作為她與「灣區郊狼」組織合作的一部分，她還經常閱讀市民目擊郊狼的來信。

她告訴SFGATE：「我絕對沒聽說過或讀到有關本市鐵路隧道中出現郊狼的報導」，並且稱這個頭一遭事件非常有趣。郊狼闖隧道之處是一個高度開發的地區，那裡沒有已知的郊狼領地(coyote territory)。