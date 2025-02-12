東灣台山同鄉會24周年 芭芭拉李到場祝賀

東灣台山同鄉會成立24周年暨春宴舉行。（記者劉先進╱攝影）

東灣台山同鄉會成立24周年暨春宴最近舉行。屋崙 市長候選人、前國會議員芭芭拉李(Barbara Lee)到場祝賀。她稱讚台山同鄉會的付出，和社安隊近四年在華埠 的巡邏，造就屋崙的美麗社區。

台山同鄉會主席馬作林表示，同鄉會自2001年9月28日成立以來，始終秉承「愛國愛鄉、凝聚鄉情、服務鄉親」的創會宗旨和「團結、民主、奉獻、進取」的興會精神。因應疫情期間，社會出現仇視亞裔 和社會治安惡化現象，成立台山社安隊，以「警民攜手、護衛華埠」的宗旨，開展反仇視亞裔活動，受到州長紐森表彰。被州檢察長邦塔辦公室列為反仇視組織。社安隊為維護屋崙華埠和市民的安全，不忘初心，堅持不間斷巡邏屋崙華埠，從2021年3月1日起，巡邏1442天。

屋崙將在4月15日舉行特別選舉，選出新市長，填補被罷免的市長盛桃的空缺職位。芭芭拉李被譽為市長的有力競爭者。她一直熱心社區事務。她說，了解了台山同鄉會的歷史，才知道協會象徵著團結和韌性。屋崙華埠是美國最古老的華埠之一，由家庭和企業建造，塑造屋崙、的城市身分和實力。感謝台山同鄉會華埠社安隊的巡邏，感謝各界齊心協力，成就屋崙的今天，一個擁有卓越領導力和優秀企業的美麗社區。

芭芭拉李說，至關重要的是，屋崙和加州的非裔和華裔社區要教育年輕人，加強社區互動和交流。她非常自豪的是，10年前，孫子和東屋崙發展中心的年輕人到中國訪問三周。回來後，生活發生翻天覆地的變化，變得更豐富多彩，甚至會說一些普通話和粵語。

中國駐舊金山總領館僑領處副主任王昆說，連續第三年參加台山同鄉會春節慶祝活動，每次能感受到熱烈歡迎，這種歡迎來自大家對祖籍國真摯和深厚的感情。他稱讚同鄉會成立24年來，會務取得長足發展，特別在維護社區安全和福祉、弘揚中國文化、促進中美友好方面發揮積極作用。