Waymo自駕保險索賠 較真人司機少9成

經過許多年的競爭淘汰，Waymo已成為自駕車科技的標竿 。(waymo.com)

專家一直相信自駕車 有朝一日在駕車安全方面會遠優於凡人。自駕科技先鋒Waymo 新公布的保險 索賠報告指出，在主要的評比項目中，它的自駕車已在安全方面超過一般大眾。

灣區NBC電視台報導，之前公布的報告指出，Waymo無人駕駛汽車車隊在公共道路上的行駛里程已超過 2500萬哩，並且在主要的評比項目上繼續優於人類駕駛。Waymo及其瑞士再保險公司夥伴Swiss Re，審查了保險索賠數據，以探討人類駕駛和自動駕駛汽車在車禍中承擔責任的頻率。報告稱，Waymo的自駕駛車面臨的與財產損失和人身傷害相關的保險索賠，比真人司機少了大約90%。

Waymo公司「風險與保險」主管寇德（ Tilia Gode）表示：「這些統計數據確實說明了一切。這雖然不是一個完美的指標，因為責任之外的索賠給付原因有很多。但這是一個非常非常好的指標。」

調查涵蓋從2018年到2024年7月31日的六年多時段，Waymo表示，在此期間，其車輛在舊金山、洛杉磯、鳳凰城和奧斯汀這四個城市記錄了2530萬哩的無人駕駛里程。根據 Waymo的分析，在此期間Waymo的無人駕駛汽車遭遇了9起財產損失保險索賠和2起人身傷害索賠。

Waymo和Swiss Re使用保險數據確定基準率，發現人類駕駛在同一時期、同樣行駛哩程可能會面臨78起財產損失索賠和26起與人身傷害相關的其他索賠，因此，確定Waymo 的自駕車賠付大約比人類駕駛員少90%。

不過2500萬哩畢竟不多，因此一些交通安全專家一再警告不要在自駕車和人類駕駛員之間進行明確的安全比較。例如，雖然Waymo自2018年以來已經記錄了超過2500萬英里的無人駕駛里程，但它只佔人類每年在美國道路上行駛的超過3兆哩的不到 1%。

行駛距離的差異給自動駕駛汽車公司帶來了相當的困擾，這些公司一直在努力計算自動駕駛汽車和人類駕駛員之間的公平比較。由於對自駕車的限制越來越放寬，可以預期比較公平的對比成績已在逐漸浮現。