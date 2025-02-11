我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭母子被封號後 抖音副總裁：歡迎認真做產品的商家

「玩命關頭」男星驟逝 心臟病發愛子證實：已在天堂　

展現自信與才華 13佳麗角逐華埠小姐后冠

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年的競選主題為「Believe, Beyond, Be Colorful」，13位來自全美各地的華裔佳麗將共同競逐后冠，展現美麗、自信與才華。（記者王子涵／攝影）
今年的競選主題為「Believe, Beyond, Be Colorful」，13位來自全美各地的華裔佳麗將共同競逐后冠，展現美麗、自信與才華。（記者王子涵／攝影）

2025年全美華埠小姐競選（Miss Chinatown U.S.A. Pageant）暨加冕舞會2月14日晚間在舊金山聯合廣場的威斯汀聖法蘭西斯酒店（Westin St. Francis）隆重舉行。今年競選主題為「Believe, Beyond, Be Colorful」，13位來自全美各地的華裔佳麗將共同競逐后冠，展現美麗、自信與才華。

全美華埠小姐競選始於1950年代，由舊金山中華總商會（San Francisco Chinese Chamber of Commerce）創辦，至今已成為北美歷史最悠久的華裔選美比賽之一。今年的13位參賽者分別來自舊金山灣區、芝加哥、夏威夷、德州等地，其中有八位代表舊金山灣區。

本次活動的特別表演嘉賓為2009及2013年世界口琴冠軍Leo CY，晚會司儀則由2014年全美華埠小姐「第三公主」的李婉兒（Judy Lee）與Ken Mai擔任。

自上屆開始，選美委員會引入多位年輕一代委員，並希望通過改革，改變過去以單純選美為目的，將提升女性地位、公共演講能力、職業發展、傳統文化傳承等作為重點，為參賽者提供全方位的服務。

以前參賽者必須是美國公民或永久居民。而對於多種族華人參賽者，比賽要求其父親必須為華人。

自去年開始，參賽資格被擴大為17歲到28歲之間，擁有至少25%華裔血統的未婚女性，只要父母有一方為華裔血統就可以參賽，同時向綠卡或F1學生簽證的留學生開放。

李婉兒表示，最終的獲獎者將在賽後參加社區活動，與民選官員、社區組織交流，擴大交際圈，提升女性力量，為之後的職業道路做準備。

舊金山 華裔 華埠

上一則

公衛署長稱酒精飲料致癌 金山酒吧無酒精飲料熱銷

下一則

Waymo自駕保險索賠 較真人司機少9成

延伸閱讀

李榮恩華埠新春早餐會 表彰亞裔社區傑出貢獻

李榮恩華埠新春早餐會 表彰亞裔社區傑出貢獻
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
計畫夭折 伊大取消華埠旁蓋「發現合作夥伴學院」

計畫夭折 伊大取消華埠旁蓋「發現合作夥伴學院」
紐約「厭女」遊民華埠連環作案 遭仇恨罪起訴

紐約「厭女」遊民華埠連環作案 遭仇恨罪起訴
龍鬚糖、燈籠迎新春 藝在棱角邀你華埠過年

龍鬚糖、燈籠迎新春 藝在棱角邀你華埠過年

熱門新聞

來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
臉書母公司Meta集團2月10日清晨展開全球裁員計畫，正式裁員逾6千員工。（路透社）

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

2025-02-10 20:22
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20

超人氣

更多 >
不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟

不只演技拖垮鄧為？ 向涵之被嫌顏值不如「墨雨」最美丫鬟
2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響
超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘

超級盃冠軍老鷹隊 有個華裔老闆娘
山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則