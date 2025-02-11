展現自信與才華 13佳麗角逐華埠小姐后冠

今年的競選主題為「Believe, Beyond, Be Colorful」，13位來自全美各地的華裔佳麗將共同競逐后冠，展現美麗、自信與才華。（記者王子涵／攝影）

2025年全美華埠 小姐競選（Miss Chinatown U.S.A. Pageant）暨加冕舞會2月14日晚間在舊金山 聯合廣場的威斯汀聖法蘭西斯酒店（Westin St. Francis）隆重舉行。今年競選主題為「Believe, Beyond, Be Colorful」，13位來自全美各地的華裔 佳麗將共同競逐后冠，展現美麗、自信與才華。

全美華埠小姐競選始於1950年代，由舊金山中華總商會（San Francisco Chinese Chamber of Commerce）創辦，至今已成為北美歷史最悠久的華裔選美比賽之一。今年的13位參賽者分別來自舊金山灣區、芝加哥、夏威夷、德州等地，其中有八位代表舊金山灣區。

本次活動的特別表演嘉賓為2009及2013年世界口琴冠軍Leo CY，晚會司儀則由2014年全美華埠小姐「第三公主」的李婉兒（Judy Lee）與Ken Mai擔任。

自上屆開始，選美委員會引入多位年輕一代委員，並希望通過改革，改變過去以單純選美為目的，將提升女性地位、公共演講能力、職業發展、傳統文化傳承等作為重點，為參賽者提供全方位的服務。

以前參賽者必須是美國公民或永久居民。而對於多種族華人參賽者，比賽要求其父親必須為華人。

自去年開始，參賽資格被擴大為17歲到28歲之間，擁有至少25%華裔血統的未婚女性，只要父母有一方為華裔血統就可以參賽，同時向綠卡或F1學生簽證的留學生開放。

李婉兒表示，最終的獲獎者將在賽後參加社區活動，與民選官員、社區組織交流，擴大交際圈，提升女性力量，為之後的職業道路做準備。