金山交通局取消未標記「日光區」車輛開罰計畫

停車在日光區未漆紅線路邊，不會被開罰單 (谷歌地圖)

在許多市民與民選官員的奮力抗爭後，舊金山 交通局取消對停在未標記的「日光區」車輛開罰的計畫。這種罰單每張要繳40美元。

舊金山紀事報報導，此前舊金山交通局SFMTA的官員，打算對在人行穿越道20呎範圍內停車的司機進行處罰，這是加州 新日光法(daylighting law)規定的安全緩衝區(safety buffer) ，無論路邊是否漆成紅色。該法已於1月1日生效，禁止人們將車停在離人行穿越道太近的地方，以免駕駛人看不清行人過馬路的情況。

SFMTA主任基爾希鮑姆 (Julie Kirschbaum)10日接受採訪時表示，人們對該計劃的注重行人安全出發點很感興趣，但擔心社區成員會在路邊未漆成紅色的地方收到停車罰單。這是一個新的法規，有些駕駛人還沒有認知這種規定，他們覺得在意想不到的地方收到停車罰單，是太嚴厲的處罰。

雖然在紅色區域停車仍會被處以108美元的罰款，但SFMTA把停在未標記的20呎緩衝區的罰款降至40美元。SFMTA人員表示，由於資源有限，需要花費數年時間才能完成整個城市路邊漆紅的工作，因此減少罰款代表了一種妥協。

但舊金山人卻不同意。基爾希鮑姆說，當她與公眾會面時，他們一次又一次地提起日光照明執法計畫。城市監督員也表達了同樣的疑慮，並表示40美元的罰單不公平。當基爾希鮑姆將他們的反饋轉達給新任市長羅偉 (Daniel Lurie)時，他支持她取消40美元罰款的建議。

2月10日舊金山交通局正式宣布放棄這項措施。在紅色路邊停車的駕駛仍將被開罰單；但那些將車停在沒有標記的灰色路邊的人則不會被開單，即使他們停在距離人行穿越道不到20呎的地方。

交通局並決定加速進行漆紅的工作，縮短到18個月之內完成，原本是計畫4到5年才完成。但不是人人都樂意取消40美元罰款的決定，舊金山自行車聯盟的成員敦促舊金山交通局迅速、持續地執行法律，該聯盟的自行車會員也需要保護，以免受到汽車的傷害。聯盟宣傳總監阿瑪博(Claire Amable)表示：「日光照明已是州法，為了有效地使路口更安全並挽救生命，市政府應該執行這項規定。」