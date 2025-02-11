鄧金斯蟹捕撈遇小年 蟹價恐持續走高

近年的鄧金斯蟹數量少價格高。（記者徐蓓蓓／攝影）

距離鄧金斯蟹捕撈季開始已逾一個月，目前超市鮮活鄧金斯蟹每磅價格依然超過10美元，不僅遠遠高於往年同期價格，甚至比蟹季剛開始時候的價格還要高上好幾元。上周末半月灣 碼頭漁船上新鮮捕撈的鄧金斯蟹價格賣到一磅12美元，比蟹季剛開始上市的第一波本地螃蟹貴了2美元。

今年的蟹價是怎麼了？去年和前年低至4.99美元一磅甚至2.99美元一磅的情況還會再現嗎？

記者就這一情況致電半月灣漁民，對方表示，今年符合捕撈標準的大螃蟹數量特別少，是造成蟹價高啟的主要原因，從聖塔克魯茲到半月灣甚至俄勒岡，漁民普遍感覺今年的收穫只有往年的三、四成左右，也就是所謂的「小年」。漁民打撈上來很多體型較小的未達到捕撈標準的幼蟹，只好又放回大海。

超市裡螃蟹居高不下的價格，也讓過去幾年享受到低價而大啖螃蟹的居民望而卻步。往年會有好幾個水箱來裝鮮活螃蟹的華人超市 ，今年也只放了一、兩個水箱的鄧金斯蟹。很多居民表示想再等等看價格會不會下來點。

不過漁民卻建議愛食蟹的人趁早，因為收穫不理想，有很多漁民已經打算轉戰石斑魚等其他漁獲。而且不清楚官方什麼時候就會宣布蟹季結束。

在北加州 沿海，鄧金斯蟹傳統上一直是漁民收入的主要來源。很多漁民都是半年靠鄧金斯蟹，半年靠三文魚為生。然後為了保護遷徙的座頭鯨不被捕蟹用的漁網傷害，近10年來，捕蟹季節一再推遲，又常常提前結束。而三文魚在2023年就因為種群數量太低被停止捕撈，對漁民的生計而言可謂雪上加霜。

至於今年的大隻鄧金斯蟹為什麼較往年稀少的原因，目前尚不清楚。因為鄧金斯蟹被認為是永續物種，因此加州漁獵局並沒有其種群數量的統計數字。