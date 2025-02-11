台「外交小尖兵」訪舊金山 促台美青年交流

「外交小尖兵」訪問團到訪舊金山 促進台美青年外交交流。（記者夏彥／攝影）

台灣外交小尖兵訪問團2月10日到訪駐舊金山 台北經濟文化辦事處（TECO），展開一場外交與文化交流活動。此次訪問團由17名優秀的台灣高中生組成，他們通過嚴格選拔，肩負推廣台灣文化、深化國際理解的使命，並與台美公民聯盟、台美菁英協會舊金山分會進行對話交流。舊金山灣區 多家媒體到場報導此次訪問活動。

活動在經文處新址三樓會議室舉行，由經文處長賴銘琪致歡迎詞。他表示，外交小尖兵計畫不僅為台灣青年提供國際視野，更是強化台美民間交流的重要橋樑。賴銘琪對到訪的小尖兵們表示熱烈歡迎，並預祝此次訪行一切順利。他強調，台灣年輕人對國際事務的積極參與，對於提升台灣的全球能見度至關重要，這次的青年交流讓大家看到新世代的外交能量。

「外交小尖兵」訪問團到訪舊金山 促進台美青年外交交流。（記者夏彥／攝影）

隨後，台外交部發言人蕭光偉也是本次訪問團的團長，向與會者和媒體介紹了外交小尖兵計畫的宗旨，並說明這次訪問的行程安排。他提到，這批年輕代表將前往溫哥華、西雅圖、舊金山、紐約、波士頓 與華盛頓，透過各項交流活動，向世界展現台灣的多元文化與民主價值。

活動中，每位外交小尖兵代表分享了參與訪問的感想與心得。他們提到，這次訪問不僅是學習國際事務的寶貴機會，也讓他們有機會向美國社會介紹台灣的歷史、文化與現代發展，並收穫了全新的視角看待台灣與國際關係，擴大了了視野與認知。

「外交小尖兵」訪問團到訪舊金山 促進台美青年外交交流。（記者夏彥／攝影）

來自台北市復興實驗高級中學的陳宥寰表示，「能夠代表台灣來到美國，向世界分享我們的故事，對我們來說是一份榮譽。希望透過這次機會，也讓更多人了解台灣，在這次訪問過程中，與美加當地的出席者建立了深厚的友誼，看到了不同地域人民對於世界的不同看法和立場，讓我感受到結交新朋友、接觸新文化是很棒的體驗，期待未來還有更多這樣的機會。」

「外交小尖兵」訪問團到訪舊金山 促進台美青年外交交流。（記者夏彥／攝影）

隨後外交小尖兵與台美公民聯盟、台美菁英協會舊金山分會的代表以及現場媒體記者進行了問答與討論，並針對台美關係、青年在外交事務中的角色、台灣的外交困境，以及如何讓更多美國人關注台灣等議題進行交流。

舊金山灣區是該訪問團北美行程的一部分，他們接下來將前往美東地區，與當地政界、學術機構及台僑團體互動。這項計畫由外交部主辦，希望透過培養青年外交人才，讓台灣的年輕世代在國際舞台上發揮影響力。

「外交小尖兵」訪問團到訪舊金山 促進台美青年外交交流。（記者夏彥／攝影）

當天的訪問活動主持人暨經文處新聞組長郭卉蓁表示，這項年度外交計畫，不僅為台灣年輕世代創造機會，也讓世界聽見台灣的聲音，持續深化台灣在國際社會的影響力。