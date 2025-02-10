州檢長起訴 告川普停發聯邦3兆金援

州檢察長邦塔聯合20多個州的檢察長聯盟，在紐約起訴川普政府，挑戰川普、管理和預算辦公室（OMB）以及聯邦機構試圖暫停向各州分配近3兆聯邦援助資金的行為。（記者劉先進╱攝影）

州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前聯合20多個州的檢察長聯盟，在紐約起訴川普 政府，挑戰川普、管理和預算辦公室（OMB）以及聯邦機構試圖暫停向各州分配近3兆聯邦援助資金的行為。他們希望提出執行動議和初步禁令動議，禁止川普凍結資金的行動。並強調此舉對各州造成的廣泛且無法彌補的傷害，因為各州依賴數十億的關鍵聯邦援助來提供公共服務，以確保人們獲得教育、清潔空氣和水、醫療保健，並支持必要的基礎設施項目。

僅在加州 ，就有超過1000億的醫療補助資金、數百億的基礎設施和氣候資金面臨風險。

川普上台兩周多，每天不停簽發行政令。包括凍結聯邦援助資金。這次動議，進一步強調了如果「減少通貨膨脹法案」（IRA）和「基礎設施、投資和就業 法案」（IIJA，又稱「兩黨基礎設施法案」）下的資金未按法規要求分配，各州將面臨的危害。兩法案的資金用於加強國內能源安全、降低能源成本、實現國內能源資源多樣化、重建國內製造業經濟、支持關鍵基礎設施並使其現代化、創造高薪就業機會，同時減少有害污染。

檢察長聯盟列舉持續中斷影響對各州撥款的證據，以及儘管法院的臨時限制令仍然有效。聯盟還尋求執行臨時限制令，要求川普政府發放這些資金。

僅在本財政年度，加州預計將獲得1680億的聯邦資金，占州預算的34%，其中不包括該州公立大學系統的資金。這包括為加州白卡醫療補助計畫（Medicaid）提供的1075億資金，該計畫為大約1450萬加州人提供服務，其中包括500萬兒童和230萬老年人及殘疾人。此外，聯邦政府還資助9000多個全職州府雇員職位。正如初步禁令動議中所述，如果沒有聯邦財政援助，許多州將面臨現金短缺，難以管理基本項目，例如為兒童提供醫療保健和食物的資金，以及滿足他們最迫切的需求。

此外，截至2025年1月，加州已從「基礎設施、投資和就業法案」獲得630億，從減少通貨膨脹法案獲得近50億元，不包括撥給加州各城市、空氣和水區或其他政治分區的資金。

邦塔表示，需要明確，財政權屬於國會，而不是總統。川普政府危險且違憲的行為在全國範圍內造成混亂和困惑，對全國各州以及從兒童到老人等依賴聯邦資金的數百萬美國人造成重大傷害。在又一次非法行動中，有證據表明，儘管獲得了臨時限制令，但川普政府仍繼續阻止根據上述兩法案提供的國內能源安全、交通和基礎設施所需的資金。「我們要求法院執行其命令，並確保川普政府恢復獲得這筆關鍵資金。沒有人可以凌駕於法律之上。加州司法廳將堅定不移地維護法律，確保全國各州關鍵項目和服務所需的資金能夠繼續提供。」