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超級盃周末 灣區運動酒吧爆滿 華人組團觀賽

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山全市幾乎所有的運動酒吧都座無虛席。（受訪者提供）
舊金山全市幾乎所有的運動酒吧都座無虛席。（受訪者提供）

多場重量級體育賽事在剛剛過去的周末上演。據本報記者走訪所見，舊金山全市幾乎所有的運動酒吧都座無虛席。

體育狂歡在周日超級盃（Superbowl）賽事前就已經打響。舊金山最大的運動酒吧，位於大通中心球場Thrive City廣場的Splash Sports Bar，所有餐桌在周六下午已經被提前預定，而吧檯的散座也已經人滿為患。

華人體育迷朱先生表示，周六對於灣區華人體育迷有著獨特的意義。

「作為10多年勇士的球迷，巴特勒（Jimmy Butler）在勇士隊的首秀是驚艷的。」朱先生說，「他的高效表現打消了許多本地球迷的疑慮。」

朱先生表示，他更加期待的則是晚一些時候的終極格鬥錦標賽（UFC）312期主賽事，其中草量級世界冠軍、中國選手張偉麗迎來美國選手蘇亞雷斯（Tatiana Suarez）的挑戰。

「作為該量級金腰帶的擁有者，在賠率上張偉麗居然是下狗（Underdog），足以證明挑戰者的實力。」朱先生說。

張偉麗最終以絕對碾壓的站立拳擊技術，在比賽的第三回合重創蘇雅雷斯臉部。打滿五回合後，經裁判一致判定獲勝，第三次衛冕成功。

「體育是不分國界的，你將很難想像一群舊金山本地人為一名中國運動員站起來振臂歡呼。」朱先生說，「這感覺太棒了。」

舊金山華人美式足球隊周日組織在運動酒吧Dave & Buster觀賽，然而比賽的進程讓所有人都吃驚。衛冕冠軍堪薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）全程被費城老鷹隊（Philadelphia Eagles）的防守牢牢鎖住，明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)的傳球多次被抄截。

截至發稿前，老鷹隊以34比6的巨大優勢結束第三節的比賽。

圖為第59屆超級盃比賽場面。(路透)
圖為第59屆超級盃比賽場面。(路透)

舊金山 華人 勇士

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