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芭芭拉李選屋崙市長 再獲OakPAC背書

記者劉先進╱屋崙報導
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阿拉米達縣民主黨和代表屋崙商界的政治行動委員會OakPAC均表示，全力支持背書前國會議員芭芭拉·李競選屋崙市長。(記者劉先進╱攝影)
阿拉米達縣民主黨和代表屋崙商界的政治行動委員會OakPAC均表示，全力支持背書前國會議員芭芭拉·李競選屋崙市長。(記者劉先進╱攝影)

阿拉米達縣民主黨和代表屋崙商界的政治行動委員會OakPAC均表示，全力支持背書前國會議員芭芭拉李(Barbara Lee)競選屋崙市長。

OakPAC主席馬克西（Ken Maxey）表示，屋崙與許多城市一樣，在復甦過程中面臨著重大挑戰，需要一位致力於建設更安全社區、促進商業繁榮、為居民創造無限機遇的領導者，「我們相信，芭芭拉李是在當下團結不同選民，實現城市共同願景的正確人選。」

芭芭拉李表示，阿拉米達縣民主黨、OakPAC、勞工、計畫生育（Planned Parenthood）宣導者蒙特（Mar Monte）和加州護士協會共同背書她的競選，感到無比自豪。「作為一名公務員，我團結了各方支持者與合作夥伴，共同幫助社區蓬勃發展。我們的競選活動以切實可行的解決方案，和對屋崙的深厚熱愛為動力。我們將共同努力，建設一個更安全、更實惠、更公正的屋崙，一個造福於所有人的城市。讓大家一起向前邁進。」

前屋崙亞裔市長盛桃被公投罷免後，屋崙市長一職的接替者，頗讓人關切。目前，至少10人提交競選材料。最有影響力的是兩個，一個是芭芭拉李，一個是前市議員泰勒（Loren Taylor）。 芭芭拉李在屋崙很有聲譽，還沒正式決定競選前，就有社區各界寫聯名信，督促她彌合社區，參與角逐。泰勒則扎根於社區。

屋崙 民主黨 加州

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