我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普78歲行程滿檔…6時起床忙到午夜 醒來第一念頭是這2字

傳在群組發飆罵「憑什麼封我號」中網嘲：汪小菲罵錯人了

「改變現狀是使命」華裔王夏琳競選屋崙第2區市議員起跑

記者劉先進／屋崙報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的華裔王夏琳，8日舉行競選屋崙第二區市議員起跑活動，獲得不少支持。（記者劉先進╱攝影）
曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的華裔王夏琳，8日舉行競選屋崙第二區市議員起跑活動，獲得不少支持。（記者劉先進╱攝影）

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的華裔王夏琳（Charlene Wang），8日舉行競選屋崙第二區市議員起跑活動。

王夏琳說，經常被問到，為什麼在這個時間點，希望成為一名市議員？她的回答是：在職業生涯中，一心一意地致力於改變現狀，整頓政府，使其更好地為人民服務，部分原因是自己的家庭經歷因家庭暴力而陷入貧困的經歷。「這是我的使命。」

她希望，為低收入兒童制定計畫，啟動普及學前教育。致力於為最弱勢群體提供基礎設施專案，創造優質高薪的工作崗位。改革無家可歸政策，「但這不僅僅關乎我的履歷，最重要的是，屋崙在充滿挑戰的時期給予我的家庭穩定，我的祖父母在屋崙獲得了負擔得起的住房，每個周末我都會來這裡，屋崙是她遠離工作的安全港灣。」

曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的華裔王夏琳，8日舉行競選屋崙第二區市議...
曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問的華裔王夏琳，8日舉行競選屋崙第二區市議員起跑活動，獲得不少支持。（記者劉先進╱攝影）

王夏琳坦承屋崙的挑戰，因為犯罪問題，有人失去畢生積蓄，企業主們不再做生意。有些家庭被無意義的暴力摧毀。「與其他候選人相比，我的學習曲線會很陡峭。但我制定詳細計畫，處理公共安全、緊急發展，解決屋崙的財務危機。競選將是一項社區工作。大家同舟共濟，要麼變得憤世嫉俗、自滿自足，要麼崛起並成就一番事業。」

川普上台後，開始攻擊無證移民、難民和少數族裔，且希望削減給加州的聯邦撥款。王夏琳說，不能遵從於移民暨海關執法局(ICE)的命令。需要確保移民社區的安全，實施緊急警報系統。雖然聯邦撥款存在問題，但也要利用私人基金給屋崙投放資源。

西部開放文化行動網絡（West Oakland Cultural Action Network ）創始人皮特斯（David Peters）說，此前王夏琳來參加義工活動，非常賣力，她決定參選議員後，陸續與人交談、敲門並籌款。第二選區包含屋崙華裔有30%的亞裔人口，但屋崙市府目前沒有亞裔，王夏琳是此次競選中唯一會說中文的人。

他說：「市議會應該有一個亞裔代表，她的語言能力和家庭背景很重要。代表那些有相似經歷的人很重要，他們可能不會說流利的英語，可能覺得自己沒有被代表或代表不足。王夏琳在政策方面非常出色，能很好地代表這個地區的民眾。」

華人余詩敏說，王夏琳最打動人的地方是，她願意與普通民眾交流，傾聽心聲。（記者劉先...
華人余詩敏說，王夏琳最打動人的地方是，她願意與普通民眾交流，傾聽心聲。（記者劉先進╱攝影）

華人余詩敏（Sandra Ue）說，王夏琳最打動人的地方是，她願意與普通民眾交流，傾聽心聲，瞭解大家關於如何改善城市和社區的想法。「她是我們的鄰居，也是少數幾位將出現在第二區市議員選票上的亞裔候選人之一。過去幾個月，我曾與她進行過多次深入交談。在上一輪她競選不分區市議員期間，我聽到她的想法。她態度積極。年輕、堅強、充滿活力，能夠解決許多問題。我堅信，憑藉在拜登和賀錦麗政府中的背景，以及在麻州和波士頓的工作經歷，她有能力帶領城市走向更美好的未來。」

屋崙 亞裔 移民

上一則

博愛中文學校慶45周年 學生展才藝

下一則

台灣奶茶品牌助力超級杯 指定飲料大折價

延伸閱讀

華裔王夏琳競選屋崙第2區市議員起跑 改變現狀是使命

華裔王夏琳競選屋崙第2區市議員起跑 改變現狀是使命
川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元

川普會見首相石破茂 日允對美投資增至1兆美元
川普強化右翼色彩 任命自己掌控甘迺迪中心

川普強化右翼色彩 任命自己掌控甘迺迪中心
川普將取消塑膠吸管禁令 限塑令或成競選焦點

川普將取消塑膠吸管禁令 限塑令或成競選焦點
「喬，你被解雇了」 川普撤銷拜登獲機密信息權限

「喬，你被解雇了」 川普撤銷拜登獲機密信息權限

熱門新聞

來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
家庭護工在金山作用巨大。（取自家橋組織官網）

白卡資金恐砍數千億 華人護工：長者與弱勢會受害最深

2025-02-08 01:20
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20

超人氣

更多 >
帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」

帳號被封張蘭急了 「這將影響我旗下8千員工生計」
剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死

剛離開日本…24歲澳女腿部劇痛 癲癇昏迷3天後判腦死
張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了

張蘭母子靠她月入480萬美元 大S微博「最後心願」實現了
劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇

劉詩詩大女主復仇劇不吃香了？ 首播收視輸給「古裝男神」仙俠劇
強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行

強烈暴風雪襲東北部 9500萬人急凍 國家氣象局：不宜出行