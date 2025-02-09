見警率、執法加強 BART犯罪率去年降17% 市民安全感提升

BART犯罪率在2024年下降近20% 市民感受安全提升。（記者李怡/攝影）

近日居住在東灣的華裔市民李女士表示，新年後她搭乘灣區捷運 （BART）往返舊金山上班時，驚喜發現車廂環境明顯整潔，遊民 數量顯著減少，讓她有更強的安全感。她說：「以前有時候會擔心車廂內的安全問題，但現在能更放心地乘坐BART上下班，這讓我很高興。」

灣區捷運（BART）提供的數據顯示，2024年BART犯罪率下降了17%。其中暴力犯罪比前一年下降了11%。犯罪率的下降正值該系統的乘客人數增加之際。2024年BART的運載人次比2023年多了260萬次，顯示出更多人對捷運系統的信任和依賴。

根據BART警察局局長的年終犯罪報告，財產犯罪的總數比2023年少了536起。此外，汽車盜竊案下降了34%，相關案件數量減少了29%。報告還指出，BART警察局在2024年12月對一級緊急事件的平均響應時間為3分56秒，是灣區所有執法機構中最快的之一。

BART方面表示，這樣的成果得益於警察局持續加強在系統內的可見性與執法力度。「我們的努力似乎正在為乘客和一線員工帶來積極的安全影響。」BART的聲明指出。

除了部署警官外，BART警察局也引入了無武裝的危機干預專家（Crisis Intervention Specialists），以協助處理一些非暴力事件，進一步改善乘客體驗。

另一位華裔乘客王振英也分享了他的感受：「現在乘BART真的安心多了，以前會看到一些爭吵或遊民露宿的情況，現在這些都少了。希望這樣的改進能持續下去。」

市民的普遍反饋顯示，BART的安全改進措施不僅提升了乘客的出行體驗，也逐漸恢復了人們對公共交通的信心。