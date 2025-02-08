聖馬刁縣 出現首宗後院家禽H5N1 另出現流浪貓病例

禽流感對商業養雞場(圖)已造成重創，現在後院家禽也出現染疫狀況。(美聯社)

聖馬刁縣出現首宗家庭後院的H5N1禽流感 ，衛生官員敦促在自家畜養家禽的民眾，要採取生物安全措施(biosecurity measures)。另外，聖馬刁縣的半月灣(Half Moon Bay)有一隻流浪貓確診罹患這種禽流感。

舊金山紀事報報導，農業部記錄了全國49起後院家禽感染H5N1事件，其中38起發生在加州 ，本事件就是其中之一。目前尚未發現與這批家禽有關的人類感染病例，但聖馬刁縣衛生部門提醒家禽的主人採取洗手等預防措施，以防止病毒傳播。

人類可以透過間接或直接接觸生病或病死的動物及其唾液、黏液或糞便，以及帶有H5N1的表面，譬如貓、狗等寵物 的腳和毛髮，將病毒傳播給其他動物，並讓人自己也感染病毒。聖馬刁縣政府以書面聲明告訴禽類主人，應該如何檢測其禽類是否感染禽流感，以及其他可能攜帶和傳播病毒的寵物是否患病。

農業專員威德爾(Koren Widdel)表示，簡單的生物安全措施，例如在接觸家禽或蛋之前和之後洗手、在有鳥類出沒的區域行走之後應該給鞋子進行消毒，可以減少禽流感病毒的傳播。鳥類或其他動物患病或死亡時，應通知獸醫或撥打加州食品和野生動物管理局病鳥熱線(866)922-BIRD(2473)並向州政府機構報告。如果縣居民在當地碰到受傷、生病或死亡的野鳥或其他野生動物，可以撥打半島人道協會的電話(650)340-7022。

官方並在6日宣布縣內有一隻貓感染這種禽流感，這隻貓稍早被一個半月灣家庭收養。當牠出現症狀時，屋主把它帶到了半島人道協會，檢驗結果證實這隻貓感染了H5N1病毒，並因其狀況而被安樂死。聯邦疾病控制與預防中心CDC表示，貓將病毒傳播給人的風險極低，而這個事件並未導致任何人類病例。

這波疫情從2022年開始至今，已在美國造成67宗人類病例，其中的38宗在加州。