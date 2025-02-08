我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

聖馬刁縣 出現首宗後院家禽H5N1 另出現流浪貓病例

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
禽流感對商業養雞場(圖)已造成重創，現在後院家禽也出現染疫狀況。(美聯社)
禽流感對商業養雞場(圖)已造成重創，現在後院家禽也出現染疫狀況。(美聯社)

聖馬刁縣出現首宗家庭後院的H5N1禽流感，衛生官員敦促在自家畜養家禽的民眾，要採取生物安全措施(biosecurity measures)。另外，聖馬刁縣的半月灣(Half Moon Bay)有一隻流浪貓確診罹患這種禽流感。

舊金山紀事報報導，農業部記錄了全國49起後院家禽感染H5N1事件，其中38起發生在加州，本事件就是其中之一。目前尚未發現與這批家禽有關的人類感染病例，但聖馬刁縣衛生部門提醒家禽的主人採取洗手等預防措施，以防止病毒傳播。

人類可以透過間接或直接接觸生病或病死的動物及其唾液、黏液或糞便，以及帶有H5N1的表面，譬如貓、狗等寵物的腳和毛髮，將病毒傳播給其他動物，並讓人自己也感染病毒。聖馬刁縣政府以書面聲明告訴禽類主人，應該如何檢測其禽類是否感染禽流感，以及其他可能攜帶和傳播病毒的寵物是否患病。

農業專員威德爾(Koren Widdel)表示，簡單的生物安全措施，例如在接觸家禽或蛋之前和之後洗手、在有鳥類出沒的區域行走之後應該給鞋子進行消毒，可以減少禽流感病毒的傳播。鳥類或其他動物患病或死亡時，應通知獸醫或撥打加州食品和野生動物管理局病鳥熱線(866)922-BIRD(2473)並向州政府機構報告。如果縣居民在當地碰到受傷、生病或死亡的野鳥或其他野生動物，可以撥打半島人道協會的電話(650)340-7022。

官方並在6日宣布縣內有一隻貓感染這種禽流感，這隻貓稍早被一個半月灣家庭收養。當牠出現症狀時，屋主把它帶到了半島人道協會，檢驗結果證實這隻貓感染了H5N1病毒，並因其狀況而被安樂死。聯邦疾病控制與預防中心CDC表示，貓將病毒傳播給人的風險極低，而這個事件並未導致任何人類病例。

這波疫情從2022年開始至今，已在美國造成67宗人類病例，其中的38宗在加州。

禽流感 加州 寵物

上一則

灣區降雨漸減 周末轉晴 12日再降雨

下一則

北加K歌擂台賽 鼓勵學生以歌聲探索中文

延伸閱讀

聖馬刁縣出現首宗後院家禽H5N1 另有一流浪貓病例

聖馬刁縣出現首宗後院家禽H5N1 另有一流浪貓病例
蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因

蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因
嚴重程度數年來未見 加州流感病例暴增

嚴重程度數年來未見 加州流感病例暴增
禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見

禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見
禽流感肆虐 多家禽養殖場受影響

禽流感肆虐 多家禽養殖場受影響

熱門新聞

22歲的邵傳（Ethan Shaotran，音譯）目前是哈佛大學的大四學生。 (哈佛大學官網)

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

2025-02-04 14:33
來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

東岸熱門日本超市 將在庫比蒂諾開出西岸第一店

2025-02-06 19:24
Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節前夕 Trader Joe’s上架粉紅粉紫保冰袋搶翻天

2025-02-06 17:57
周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

2025-02-01 01:20
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

加州若發生天災 田德隆最危險

2025-02-04 01:20
兒子滑板車被搶，父親博納爾試圖要回，不幸被未成年搶劫者開槍打死。（取自GoFundMe網站）

兒滑板車被搶 父親當面對質未成年劫匪 被尾隨開槍打死

2025-01-31 20:15

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿