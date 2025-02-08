捍衛庇護城市 金山帶頭控告川普政府 批侵犯地方自治權

舊金山帶頭控告川普政府：捍衛庇護城市，反對非法施壓。（受訪者供圖）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）7日宣布，舊金山聯合全國多個城市和郡縣，正式對川普政府提起訴訟，控告其試圖強迫地方政府執行聯邦移民 政策，甚至威脅要砍掉庇護 城市的聯邦資金。這場法律戰核心，就是捍衛地方政府的自治權，不讓聯邦政府越權干涉。

川普政府自1月20日上任後，一連簽署多項行政命令，試圖逼迫地方政府配合聯邦的移民執法。1月21日發布「保護美國人民免受入侵Executive Order 14159」行政命令，要求聯邦機構切斷對庇護城市的聯邦資助。隨後，美國司法部（USDOJ）在1月21日、2月5日先後發出兩份備忘錄，指示聯邦執法人員調查並起訴那些不積極配合移民執法的州與地方官員。2月6日司法部直接對芝加哥市和伊利諾伊州提告，挑戰當地的庇護政策，揚言要追究地方官員的刑事責任。

「這根本不是為了公共安全，而是聯邦政府試圖干涉地方政府的合法權利。」邱信福強調，「庇護政策讓城市更安全，因為當社區信任警方，人們才敢報案，警方才能有效打擊犯罪。川普政府現在的做法，就是要脅地方政府，不屈服，就砍經費、甚至讓官員鋃鐺入獄。這完全違法，而且充滿獨裁色彩。」

為什麼舊金山要打這場官司？邱信福表述，舊金山早在1989年就通過庇護法規，目的是讓所有居民，不論移民身分，都能安心生活，不必擔心向警方求助後會被遣返，研究已證明，庇護政策不會讓犯罪增加，甚至降低犯罪率，因當人們信任執法機關，更願意報案、配合調查，警方也更容易將真正罪犯繩之以法。

反之，如果聯邦政府強迫地方執法部門去做移民官的工作，許多移民社群將陷入恐慌，不敢報案、不敢送孩子上學，甚至不敢就醫，這只會讓社區變得更危險，真正的罪犯反而有機可乘。

邱信福說，這已不是川普第一次試圖懲罰庇護城市了。他在第一個任期內，也曾試圖扣押庇護城市的聯邦資金，結果被舊金山告上法院，並且輸得徹底。當時舊金山訴川普案（San Francisco v. Trump）一路打到聯邦第九巡迴上訴法院，最終法院裁定，聯邦政府無權以庇護政策為由來扣發聯邦資金，這種做法違反了美國憲法，特別是第十修正案（保護地方政府免受聯邦政府控制）。