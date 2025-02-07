內東灣房價中位數連2年下跌 公寓微升

房地產在線平台Compass的報告表示，2024年，內東灣公寓價格中位數比2023年略微上升；圖為柏克萊的房屋。（記者劉先進／攝影）

房地產 在線平台Compass的報告表示，2024年，內東灣（屋崙和柏克萊）房屋售價中位數同比2023年下降2%。這也是該地區售價連續兩年下降。而公寓價格中位數略微上升。

本報記者發現，Compass的85頁報告頗為詳細，標明1997年以來的內東灣房屋售價中位數，和2005年以來的公寓售價中位數變化。這一地帶，通常是東灣最火熱的房地產市場地帶之一。並附帶當年的經濟大事件。比如2008年的次貸危機後，該年房屋售價中位數同比狂跌41%，2009年再跌46%。2021年疫情 ，房屋售價中位數為118萬8888元，同比飆升21%，2022年升幅只有3%，此後貸款利率上升，售價中位數2023年為107萬5000元，同比微跌降3%，2024年為105萬5000元，降低2%。

報告中的公寓售價中位數，涵蓋柏克萊、屋崙、阿拉米達、比特蒙（Piedmont）等地。價格在2021年疫情中衝擊到最高點，為63萬。2022到2024年價格分別為61萬5000、58萬和58萬5000元。2024年同比2023年稍微增加0.86%。

報告說，自2023年起，新上市和銷售數量有所增加，但數量仍然遠遠低於長期標準。銷售價格與標價的百分比，反映出價過高的這個參數，基本上沒有變化。但平均而言，上市需要多花幾天時間才能出售。 從宏觀經濟上看，2024年出現了不少起伏。通貨膨脹率從3.1%下降到2.7%，是可喜的下降，但沒有預期的那麼大和穩定。

去年9月，聯準會 4年來首次下調基準利率，隨後在11月和12月又下調2次。聯準會還發布一項初步預測，預計2025年只有2次小幅降息。但聯準會經常根據經濟發展改變其未來的指導。儘管波動很大，股市在2024年大幅升值，增加家庭財富，特別是對更富裕的人來說。2024年下半年消費者信心上升，結束時比一年前高出6%，似乎有望進一步改善。