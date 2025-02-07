東岸知名日本超市Hashi Market來西岸 庫比蒂諾開第一店

來自紐約曼哈頓的Hashi Market即將在庫比蒂諾開出西海岸第一店。（取自Hashi Market 網站）

南加 的托倫斯（Torrance）縣因日裔美國人眾多，日本 店鋪和餐館眾多，常常被稱為「日本在海外的第48個縣。」但近年來北加灣區 亞洲文化流行，日系店鋪超市等愈開愈多，大有趕超之勢。近日又有一家東岸知名熱門的日系超市租下庫比蒂諾逾2萬平方呎的店面，打算開出在西岸的第一店，引起許多日本迷的關注。

這家叫做Hashi Market的商家，自稱是「北美第一家鮮食超市和迷你百貨店，並提供餐飲服務。」現有的三家店鋪都在紐約。

Hashi Market在庫比蒂諾租下的店面，是原來Stevens Creek Boulevard和South De Anza Boulevard之間Sprouts有機超市的店面。Sprouts超市之前在此地運營了七年之久。

近年來灣區的日系餐飲和超市越來越多，每次新開一家都引爆一輪消費熱潮。除去原來日本城的Nijiya超市、聖荷西的Mitsuwa超市一到周末就人頭攢動，餐飲區一座難求。佛利蒙市新近開出的Osaka超市，聖馬刁市新開的Suruki超市也是非常火爆。

相比之下，來自紐約曼哈頓的Hashi Market，在經營理念和商業定位方面更具現代都市感，令人期待。

居住在南灣的陳先生，疫情前從南加搬到北加州灣區。剛來的時候，他非常懷念當時托倫斯縣規模堪比沃爾瑪的大型日系超市，尤其是懷念只有那裡才有得賣的日系湯種麵包。他特意到灣區的日系超市尋找，結果發現無論是管理和售賣的商品都有差距。

不過令陳先生驚喜的是，近年來灣區的日系超市店鋪越開越多，質量也越來越高。他出差到南加想再尋訪記憶中的美味，發現托倫斯的日系超市反而關閉了超大的店面，搬到較小和偏遠的地方。

究其原因，陳先生認為日式餐飲和超市是植根於繁忙都市生活的商業模式。托倫斯一帶地域廣闊，人口分散，很難支撐起超大型的日系超市。而北加州灣區人口密集，尤其在南灣地區亞裔人口眾多，很大一部分都是繁忙的科技業工作者。日式餐飲和超市既符合他們的口味也契合他們的生活方式，因而流行起來並不奇怪。