情人節商機… Trader Joe's推粉紅及粉紫保冰袋 搶手

Trader Joe's搶搭情人節商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。（記者江碩涵／攝影）

情人節即將到來，各大零售商開始推出各種情人節限定商品，Trader Joe’s把握商機，近期推出最新款的粉紅、粉紫色迷你保冰袋，一個只要3.99美元，只要一上架就立刻被瘋搶。不僅美國主流人士、社群討論激烈，華裔 、台裔家庭社群間也四處「好康道相報」，只要看到哪間超市有最新保冰袋，大家立刻蜂擁前往。

矽谷 的台灣媽媽劉小菊說，她今早剛好去Trader Joe’s購物，一眼瞄到店員突然正在拆開最新款保冰袋的大箱子，她發現旁邊所有正在購物的消費者突然全都圍過去，她也跟著過去，大家立刻搶買保冰袋，每人限購四個，那個大箱子才被店員打開沒多久，十分鐘內就空空如也了。

記者實際走訪密爾比達 Trader Joe’s，現場已經完全沒有最新款的粉紅、粉紫迷你保冰袋了。Trader Joe’s店員表示，這款保冰袋其實已經上架一周，就他自己個人觀察，第一天上架，當天只賣25分鐘就完售，第二次上架時花了兩小時才完售，第三次上架花了六小時才完售。

Trader Joe’s店員說，如果消費者沒搶到千萬不要氣餒，也許後面幾天大家就不會搶成這樣，對一般消費者來說也比較容易購買到。他也偷偷透露，2月7日上午應該還會再上架一次，下一周也有上架計畫，這款限量保冰袋會一直賣到情人節，若真的有興趣想買的消費者，可早一點過來晃晃。

Trader Joe’s近期不斷推出各種新的購物袋、保冰袋，讓許多消費者趨之若鶩。矽谷工程師馬兆先說，他雖然不是家庭主婦，但也覺得這些小購物袋、保冰袋很實用好看，他也時常帶著迷你保冰袋到公司，他個人觀察，在矽谷高科技公司上班的工程師也都滿喜歡這些小購物袋，有些同事會拿來裝便當、飲料，有些就當隨身小包包，提著在各建築物（Campus）間走來走去。

Trader Joe’s表示，公司的使命是以最優惠的價格，為客戶提供最優質的產品，他們推出的一些產品都是日常用品，有些產品是在限定時間內供應，但每家商店都有自己的銷售計畫，並且各個商店的供貨情況也會有所不同，建議消費者如果想知道更多銷售細節，直接前往最近的店家詢問，會得到最詳盡的資料。