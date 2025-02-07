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ICE逮捕驅逐無證客 阿縣開通法律熱線助維權

記者劉先進／屋崙報導
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阿拉米達縣移民法律和教育夥伴關係項目官網，介紹如何應對ICE逮捕和驅逐。（記者劉先進／翻攝）
阿拉米達縣移民法律和教育夥伴關係項目官網，介紹如何應對ICE逮捕和驅逐。（記者劉先進／翻攝）

考慮到川普政府對移民、難民、多元性別LGBTQ人群和其他弱勢人群的攻擊，阿拉米達縣議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）6日表示，縣議會已投票成立「阿縣全民團結一心特設委員會」（Alameda County Together for All ad hoc committee），以保護弱勢群體。

委員會6日的第一次會議，決定在10日啟動多語言快速回應熱線和網站（acilep.org）。如果有非法移民被移民暨海關執法局(ICE)拘留或驅逐，民眾可致電獲得緊急法律代理。

川普上台後，移民社區頗為恐慌。勵琪辦公室對本報表示，學校正在為ICE執法升級做準備，父母擔心送孩子上學，無論公民身份如何。衛生中心擔心預約被取消，人們擔心尋求醫療保健和分享個人資訊，因此取消醫療白卡（Medi-Cal）的註冊。

6日的公聽會上，一位法律專家澄清說，縣和州之間沒有共用數據，使用白卡不會帶來移民風險。

此前成立的委員會，希望制定政策和計畫提案，保護阿縣移民和難民社區免受聯邦政策和預算的影響；組織支持，以獲取包括醫療保健、社會服務和生殖服務在內的縣服務，並「擴大縣對移民和難民的歡迎政策」。

6日發布的阿拉米達縣移民法律和教育夥伴關係 (ACILEP，acilep.org) 是合作項目，希望保護和賦權阿拉米達縣的無證移民社區。提供快速回應、法律服務和社區教育，以確保無證移民及其家人能夠獲得正義、尊嚴和發展所需的資源。被拘留或驅逐出境的無證人員面臨著複雜且往往不公正的制度。許多人無法獲得法律代理，大大降低留在美國的機會。

ACILEP期望迅速動員起來，應對ICE行動和移民緊急情況。為最有可能被驅逐出境的人提供法律代理。通過研討會、培訓和資源為無證個人及其家人提供捍衛其權利的工具。

據介紹，熱線還未開通。但該組織正在全天候工作，以盡快開通熱線並開始接聽電話。與此同時，如果民眾在阿拉米達縣目睹ICE的行動、懷疑ICE活動正在進行中，或者您或您認識的人被ICE拘留，可在上午9時至下午5時的工作時間內致電(510) 437-1554聯繫Centro Legal 。將優先處理與ICE逮捕有關的電話。

委員會主席勵琪提出動議，要求縣議會在18日撥款350萬，用於為移民和難民社區提供緊急服務、快速回應和法律援助。委員會副主席、縣議員瑪奎茲（Elisa Márquez）支持該動議。該請求將轉交給縣議會審議和投票。

勵琪表示，新政府上台才兩周多，阿拉米達縣的居民就感受到了總統一系列行政命令的影響。每個人都應該在上學、上班、看病和日常生活中感到安全。今天，要求全體縣議會成員支持移民和難民社區的緊急需求，提供350萬用於快速回應和法律服務。

阿拉米達縣公辯護律師伍茲（Brendon Woods）表示，移民部門的需求日益增長，包括需要更多的律師，以確保被拘留或出庭的移民享有正當程式。

阿拉米達縣議員勵琪表示，阿縣全名團結一心特設委員會決定，在10日啟動多語言快速回...
阿拉米達縣議員勵琪表示，阿縣全名團結一心特設委員會決定，在10日啟動多語言快速回應熱線和網站（acilep.org）。（記者劉先進／攝影）

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