ICE逮捕驅逐無證客 阿縣開通法律熱線助維權

阿拉米達縣移民法律和教育夥伴關係項目官網,介紹如何應對ICE逮捕和驅逐。(記者劉先進/翻攝)

考慮到川普政府對移民、難民、多元性別LGBTQ人群和其他弱勢人群的攻擊,阿拉米達縣議員勵琪(Nikki Fortunato Bas)6日表示,縣議會已投票 成立「阿縣全民團結一心特設委員會」(Alameda County Together for All ad hoc committee),以保護弱勢群體。

委員會6日的第一次會議,決定在10日啟動多語言快速回應熱線和網站(acilep.org)。如果有非法移民 被移民暨海關執法局(ICE )拘留或驅逐,民眾可致電獲得緊急法律代理。

川普上台後,移民社區頗為恐慌。勵琪辦公室對本報表示,學校正在為ICE執法升級做準備,父母擔心送孩子上學,無論公民身份如何。衛生中心擔心預約被取消,人們擔心尋求醫療保健和分享個人資訊,因此取消醫療白卡(Medi-Cal)的註冊。

6日的公聽會上,一位法律專家澄清說,縣和州之間沒有共用數據,使用白卡不會帶來移民風險。

此前成立的委員會,希望制定政策和計畫提案,保護阿縣移民和難民社區免受聯邦政策和預算的影響;組織支持,以獲取包括醫療保健、社會服務和生殖服務在內的縣服務,並「擴大縣對移民和難民的歡迎政策」。

6日發布的阿拉米達縣移民法律和教育夥伴關係 (ACILEP,acilep.org) 是合作項目,希望保護和賦權阿拉米達縣的無證移民社區。提供快速回應、法律服務和社區教育,以確保無證移民及其家人能夠獲得正義、尊嚴和發展所需的資源。被拘留或驅逐出境的無證人員面臨著複雜且往往不公正的制度。許多人無法獲得法律代理,大大降低留在美國的機會。

ACILEP期望迅速動員起來,應對ICE行動和移民緊急情況。為最有可能被驅逐出境的人提供法律代理。通過研討會、培訓和資源為無證個人及其家人提供捍衛其權利的工具。

據介紹,熱線還未開通。但該組織正在全天候工作,以盡快開通熱線並開始接聽電話。與此同時,如果民眾在阿拉米達縣目睹ICE的行動、懷疑ICE活動正在進行中,或者您或您認識的人被ICE拘留,可在上午9時至下午5時的工作時間內致電(510) 437-1554聯繫Centro Legal 。將優先處理與ICE逮捕有關的電話。

委員會主席勵琪提出動議,要求縣議會在18日撥款350萬,用於為移民和難民社區提供緊急服務、快速回應和法律援助。委員會副主席、縣議員瑪奎茲(Elisa Márquez)支持該動議。該請求將轉交給縣議會審議和投票。

勵琪表示,新政府上台才兩周多,阿拉米達縣的居民就感受到了總統一系列行政命令的影響。每個人都應該在上學、上班、看病和日常生活中感到安全。今天,要求全體縣議會成員支持移民和難民社區的緊急需求,提供350萬用於快速回應和法律服務。

阿拉米達縣公辯護律師伍茲(Brendon Woods)表示,移民部門的需求日益增長,包括需要更多的律師,以確保被拘留或出庭的移民享有正當程式。