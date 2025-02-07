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龍鬚糖、燈籠迎新春 藝在棱角邀你華埠過年

記者王子涵／舊金山報導
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今年是蛇年，伍玉珍將會製作一款專為蛇年而設的蛇吊飾。 （藝在棱角提供）
今年是蛇年，伍玉珍將會製作一款專為蛇年而設的蛇吊飾。 （藝在棱角提供）

位於舊金山華埠的「藝在棱角」（Edge on the Square），將與本地藝術家和手工糖果專業技師合作，打造獨特的活動來慶祝農曆新年。活動將於本月15日和16日在都板街800號開幕。

2025農曆新年為木蛇年。藝在棱角將邀請龍鬚糖（Dragon Papa）手工藝者、摺紙藝術家伍玉珍（Jade Wu），以及城市工作室（City Studio）演示網版印刷過程。活動費用全免。

藝在棱角發布聲明表示，農曆新年的慶典，儀式和藝術表達，深深地反映亞太裔社區的文化認同。「為認識我們自己和民族歷史打下基礎。藝在棱角相信藝術是講故事的動力，我們將傳統與創新融合，在銘記曾經豐功偉績的同時，也在展望一個更好的未來。舊金山華埠的農曆新年慶典便體現了這種精神，生動訴說社區的大小事，文化承傳與世代之間的連結。」

龍鬚糖是一種有兩千年歷史的中式手工甜品， 最早可追溯至漢朝，是專供皇室的甜點之一。「龍鬚糖」的名字源於進食時，糖果上羽毛般的細絲貼在下巴上，與龍的鬍鬚相似，因此得名。

龍鬚糖是一種有兩千年歷史的中式手工甜品， 最早可追溯至漢朝，是專供皇室的甜點之一...
龍鬚糖是一種有兩千年歷史的中式手工甜品， 最早可追溯至漢朝，是專供皇室的甜點之一。（藝在棱角提供）

伍玉珍是利是封（又稱紅包）的創作藝術家。她將主持利是封藝術創作工作坊，參加者可以自行製作紙質動物吊飾，祈求新一年好運。今年是蛇年，伍玉珍將會製作一款專為蛇年而設的蛇吊飾。

城市工作室的藝術家Chris Treggiari和Amy Berk為迎接蛇年的到來，將會在現場印刷多種以蛇為靈感的獨家設計，包括購物袋，T恤和手提袋。與西方的寓意不同， 蛇代表好運， 象徵重生或一個新開始。

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