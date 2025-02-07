川普下復工令 聯邦員工回歸市政中心 舊金山將掀連鎖反應

作為川普復工令的一部分，數百名聯邦工作人員可能回歸舊金山市中心。（電視新聞截圖）

舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，川普 （Donald Trump）總統對聯邦工作人員的復工令可能會對舊金山產生連鎖反應。因為數十名聯邦總務署（General Services Administration，GSA）的員工周一（3日）被告知，「預計 」他們將在3月之前被召回到標誌性的市政中心（Civic Center）大樓全職辦公。

據知情人士透露，作為川普總統縮減聯邦政府 規模的大刀闊斧計畫的一部分，GSA的員工，包括科技改革服務處（Technology Transformation Services，TTS）的成員， 被告知他們必須很快每天到全國九個地區辦事處報到，儘管該部門近年來已經完全實現了遠程辦公。TTS是GSA的技術現代化部門，它為其他機構構建網站、工具和服務。

其中一個地區辦事處是位於聯合國廣場50號（50 United Nations Plaza）的聯邦政府所屬辦公大樓，占地約36萬平方呎，是GSA的環太平洋地區總部。據消息人士稱，新任命的TTS主任謝德（Thomas Shedd）周一向該部門員工介紹了最新情況，他們估計有100多人應邀參加了電話會議。

據「紐約時報」（New York Times）報導，川普委派馬斯克削減聯邦政府的規模。而馬斯克上周訪問了GSA的華盛頓總部，希望減少空置的聯邦辦公室。

在疫情發生後的幾年裡，舊金山的辦公樓空置率高達37%，創歷史新高。新任市長羅偉（Daniel Lurie）現在的任務是重振舊金山的市中心。最近幾個月，包括摩根大通（JPMorgan Chase）和Salesforce在內的一些舊金山私營企業雇主已經向員工施壓，要求他們返回實體辦公室報到。

但聯邦政府工作人員將在標誌性的市政中心大樓工作多久，目前還不清楚。消息人士稱，謝德似乎表示 ，「在舊金山設立新辦公室 」是一種可能。目的是繼續減少占地面積，尤其是那些有巨大負債的建築，並根據需要租用更現代化的新建築，這些建築要有良好的Wi-Fi，而且不會坍塌。

謝德說，有關重返辦公室計畫的更多細節於周四提供，符合條件的員工必須決定是否辭職並獲得買斷。從當天起，「我們將步入一個政府工作人員隊伍全面縮減的時代」。

周一晚間，GSA員工又收到一封更新郵件，稱該機構正在「快速向全職、100%的員工在辦公室內報告的方向發展，只有極少數例外」。GSA員工將在 「2月收到實體報到地點的通知，3月初開始現場報到」。

儘管TTS的規模將縮小，但謝德表示，該團隊對於本屆政府加強人工智慧AI作用的願景至關重要。