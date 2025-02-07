羅偉300萬就職基金怎麼來？ 37頁報告全都說了

羅偉（右）宣誓就職當晚，約25000人參加了華埠的慶祝活動。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 新任市長羅偉 （Daniel Lurie）的就職基金從各界富有的捐助者處籌集近300萬美元，為就職典禮及相關活動提供資金。捐款者來自職業體育、矽谷、房地產、餐飲等多個產業。

羅偉的過渡團隊6日公布一份37頁的報告，披露了完整的捐款者名單，及就職典禮與過渡期的支出情況。報告顯示，約150名捐贈者投入超過270萬元。

就職及過渡期間的捐款文件將於7日（周五）提交市府。完整名單原本可能需要更長時間才會公布，但羅偉選擇提前向媒體公開。 羅偉宣誓就職當天，在市政廳前舉辦盛大活動。（記者王子涵/攝影）

最大的單筆捐款來自美式足球隊舊金山49人（San Francisco 49ers），球隊捐贈15萬元支持羅偉的就職典禮。羅偉與49人關係密切，球隊執行長約克（Jed York）曾是羅偉20年前創立的反貧困非營利組織Tipping Point的董事會成員。49人主場李維體育場（Levi’s Stadium）則以羅偉已故繼父經營的牛仔褲品牌命名。

職棒大聯盟運動家隊（Athletics）老闆費雪（John Fisher）及其妻子勞拉（Laura）共捐贈10萬元。費雪的兄弟，Gap董事威廉費雪（William Fisher）與Gap主席羅伯特·費雪（Robert Fisher），也分別捐贈10萬元。

前第一共和銀行（First Republic Bank）總裁、Tipping Point 董事會成員德懷爾德（Katherine August-DeWilde）及其丈夫大衛亦捐贈10萬元。

來自科技界的支持同樣不容忽視。由蘋果創辦人喬布斯遺孀勞倫（Laurene l Jobs）創立的 Emerson Collective捐贈5萬元。天使投資人康威（Ron Conway）亦捐贈 5 萬元。Doordash和Instacart各捐贈2.5萬元。

與摩根大通（JPMorgan Chase）和AT&T相關的政治行動委員會（PACs）各捐贈2.5萬元。

勞工團體方面，UA Local 38 Plumbers與Teamsters Joint Council 7均捐贈2.5萬元，北加州木匠工會（Northern California Carpenters）及舊金山縣警員協會（San Francisco Deputy Sheriffs’ Association）各捐贈3萬元。

報告顯示，羅偉就職典禮支出達206萬元。其中，130萬元用於公共典禮及市府開放日，62.5萬元用於華埠 夜市，9.5萬元用於感謝支持者活動，1.5萬元用於猶太教堂Temple Emanu-El的儀式，5000元則用於全市志願服務活動。

整體而言，羅偉團隊在過渡期及就職活動期間的總支出超過290萬元。

羅偉在聲明中表示：「我由衷感謝過渡團隊為這屆政府奠定基礎，讓我們能夠秉持問責、服務與變革的理念。我們在過渡期學到了許多經驗，我期待在此基礎上繼續努力，推動舊金山向前發展。」

羅偉就職開銷遠高於前市長布里德（London Breed）2018年的就職費用。當年，布里德團隊籌集50萬元支付就職周活動，包括市政廳典禮及在費爾蒙酒店（Fairmont Hotel）舉行的「公民自豪慶典」。 羅偉宣誓就職當天，在市政廳前舉辦盛大活動。（記者王子涵╱攝影）

羅偉1月8日的就職典禮規模盛大，他在市政廳前的巨型舞台上宣誓就職，身旁圍繞著數千名支持者。市民隨後受邀進入市政廳參加慶祝活動，晚上則移師華埠，參與華埠夜市慶典。

報告估計，當晚約2萬5000人參加了華埠的慶祝活動，超過3000人出席了市政廳的就職典禮。

羅偉團隊表示，由於市長在上任前並非民選官員，因此無需遵守利益衝突規則。但他的團隊仍主動遵循這些規範，並拒絕來自可能構成利益衝突的捐助者，以確保市民對政府的信任與透明度。