金山周二降雨2.53吋 打破1887年以來紀錄

周二，舊金山市區單日降雨量達到2.53吋，超越1887年2.22吋的紀錄，成為當地氣象史上同期降雨最多的一天。(舊金山市府官網）

本周侵襲加州 的大氣河流風暴正逐漸消退。截至周三上午，冷鋒已經經過舊金山灣區 ，天氣將短暫回穩。但國家氣象局（NWS）預測，周四仍將迎來一波較弱的降雨系統。

在這次風暴中，北灣受災最為嚴重，蘇諾馬縣與馬連縣出現山體滑坡與洪水，導致部分道路封閉。

舊金山雖然沒有發生嚴重災情，但仍創下歷史降雨紀錄。周二，舊金山市區單日降雨量達到2.53吋，超越1887年2.22吋的紀錄，成為當地氣象紀錄史上同期降雨最多的一天。

氣象局預測，周四早晨，一股離岸低壓系統將攜帶水氣抵達灣區，並可能伴隨雷暴。不過，這次降水系統強度遠不及先前的大氣河流，預計灣區各地降雨量將落在0.25至1.25吋之間，風速約為10至20哩╱小時，最強陣風約35哩╱小時。

隨著風暴過境，周五開始，灣區天氣將轉為晴朗乾燥，但氣溫也將明顯下降。冷空氣影響下，北灣內陸山谷地區已發布霜凍警報，周末清晨內陸低溫可能降至華氏30多度，民眾需注意保暖。

灣區近年來極端天氣事件頻繁，氣象學家表示，氣候變遷導致降雨模式變化，使得乾旱與暴雨現象交替發生。去年冬季加州經歷連續大氣河流侵襲，而今年的降雨總量雖然較低，但仍帶來局部災害。