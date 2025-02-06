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陪伴灣區觀眾40年 KTVU知名主播列治文去世 享年82歲

編譯組／綜合報導
曾經陪伴灣區觀眾40載的KTVU知名主播列治文去世，享年82歲。(圖截取自電視畫面)
曾經陪伴灣區觀眾40載的KTVU知名主播列治文去世，享年82歲。(圖截取自電視畫面)

灣區電視台工作40年的KTVU第二頻道(KTVU Channel 2)前主播列治文(Dennis Richmond)，於5日去世，享年82歲。

舊金山紀事報」報導，根據KTVU頻道，列治文在KTVU工作40年期間，有超過30年都在主持「十點新聞」(The 10 O’ Clock News)，以專業精神與冷靜風範而知名。他於5日在加州Grass Valley去世，妻子Deborah隨伺在側。過世原因並未透露。

列治文的職業生涯開始於1968年，當時是KTVU的打字員。隨後快速晉升，並於1976年成為「十點新聞」主播。擔任主播超過30年時間，以流暢、嚴肅認真的播報風格，讓他成為灣區家庭信賴人物，尤其是在1989年Loma Prieta地震與1991年屋崙火災(Oakland Hills firestorm)危機期間。

KTVU總經理哈特爾(Mellynda Hartel)表示，列治文在KTVU新聞編輯室扮演重要角色，指導團隊並為自己及他的同事所做每件事，立定高標準。直至今日，他的影響力至今仍存在KTVU新聞室。

列治文是電視新聞節目主要市場的首批非裔主播之一。

列治文是KTVU現任助理新聞主任祖爾伯堤(Darren Zulberti) 早期職涯的導師。他指出，列治文總是提醒他與圍繞在他身邊的人尊重觀眾。列治文自己則是以清楚、有條理與直接方式，報導艱難的新聞。

列治文曾於2010年接受「舊金山紀事報」專訪。他強調致力於提供準確可靠新聞，特別是在不確定時刻，「人們正在尋求你提供的方向。」列治文回憶起1989年地震期間，他在播報前獲得消息的心情，「如果你恐慌或緊張，他們也會感到恐慌與緊張。你必須保持冷靜。」

儘管列治文已於2008年、他年滿65歲生日的前五天退休，他至今仍是灣區受人崇敬喜愛的人物。

他曾告訴「舊金山紀事報」，整個職業生涯最驕傲的成就，就是在同一個新聞頻道工作，與觀眾建立特別緊密關係。

根據KTVU消息，列治文退休後搬到Grass Valley，專注在高爾夫、網球與觀看自然節目等嗜好。他曾在2010年專訪中表示，人生沒有遺憾，擁有精采的職業生涯，以及喜愛的優秀同事們。現在，主播工作正被愈來愈年輕的人取代，「我曾經有良好的職涯。進入與退出的時間，都是好時機。」

灣區 舊金山 退休

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