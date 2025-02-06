康曲柯士達縣辦情人節婚禮 經典車博物館加持

無論是熱愛汽車的情侶，或是希望尋找與眾不同婚禮場地的新人，皆可在這個充滿魅力的環境中交換誓言。（康曲柯士達縣書記官辦公室提供）

康曲柯士達縣書記官辦公室宣布，將於本月14日（周五）在瑪蒂尼茲（Martinez）著名的Cobra Experience博物館 舉辦年度情人節「目的地婚禮」活動，為來自灣區 的新人提供一個獨特且難忘的結婚儀式。

Cobra Experience博物館以其經典美式汽車的收藏聞名，館內展示了精美修復的Shelby American車款，為婚禮提供優雅且極具風格的氛圍。無論是熱愛汽車的情侶，或是希望尋找與眾不同婚禮場地的新人，皆可在這個充滿魅力的環境中交換誓言。

康曲柯士達縣書記官兼婚禮專員康納利（Kristin B. Connelly）說：「情人節是一個充滿愛與承諾的日子，我們很高興能夠為情侶們提供如此特別的方式來紀念這一刻。Cobra Experience博物館的獨特場地，將為每一對新人打造難以忘懷的回憶。」

計畫前往的情侶需要通過線上預約，或致電925-335-7900預訂。

康曲柯士達縣書記官辦公室將提供專業婚禮服務，確保儀式順利進行。無論是親密的私奔婚禮，或是誓約重溫，辦公室團隊將確保每一場婚禮圓滿無憂。由於情人節需求量大，辦公室亦增設額外婚禮預約時段。

情侶需在婚禮前於康曲柯士達縣書記官-記錄官辦公室購買結婚證書。公開結婚證書費用為95元；保密結婚證書為100元；「目的地婚禮」儀式的費用為120元。

Cobra Experience博物館致力於展示Shelby American汽車的歷史與傳承，館內收藏多款經典車輛並設有互動展覽，為婚禮及各類活動提供獨特場地。