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舊金山民眾上街 控科技巨頭壟斷、川普政府打壓移民

記者李怡／舊金山報導
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舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公。（記者李怡／攝影）
舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公。（記者李怡／攝影）

5日，舊金山市民聚集在市政廳前，手持標語，高喊口號，反對「科技巨頭的壟斷行為、川普政府對移民群體的打壓。」展抗議聲音直指多項社會不公問題，呼籲重建一個公平和包容的城市。

抗議者中，一名男子高舉標語，上面寫著「拋棄大科技！Meta 和 Google 滾蛋！」，代表市民對科技巨頭長期壟斷市場、抬高城市生活成本的不滿。參與者指出，科技行業的快速發展雖然帶動了經濟繁榮，但也造成了普通市民無法負擔的高房價、收入差距擴大以及公共資源被過度占用。

抗議中，另一大焦點是移民權益的保護。一名參與者手持寫有「他們針對移民，我們必須抵抗法西斯」的標語，表達了對移民群體日益受壓迫的憤怒。

抗議者指出，近期川普政府出台的一系列移民政策正使得，這些社區成員面臨更多困難和歧視，例如更加嚴苛的入境審查、減少社會福利支持等。這些措施不僅破壞了舊金山一貫支持多元文化的價值觀，還讓移民家庭生活在恐懼中，喪失了對未來的希望。

「移民為這座城市的經濟和文化做出了巨大貢獻，卻常常成為政策犧牲品，」一位女性抗議者說，「舊金山應該是所有人追求夢想的地方，而不是一個用政策驅趕移民的城市。」

在抗議的另一角，標語上寫著：「當富人掠奪窮人，這叫做生意。但當窮人反擊時，這就叫犯罪。」這引發了現場的共鳴。抗議者認為，現行政策讓富人變得更富，而基層民眾卻面臨更大的生存壓力。他們呼籲建立更加公平的財富分配機制，減少社會不平等現象。

「如果我們的聲音沒有力量，他們就不會試圖讓我們保持沉默！」一名抗議者高喊。遊行隊伍中，有人針對科技壟斷發聲，有人為移民權益而奮鬥，也有人訴說貧富差距帶來的壓迫感。雖然每個人的訴求各有不同，但他們共同表達了對一個更加公平、包容的舊金山的期盼。

抗議者希望，這些吶喊能夠促使政策制定者聆聽市民的需求，真正為每一個生活在舊金山的人帶來改變。

舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公。（記者李怡／攝影）
舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公。（記者李怡／攝影）
舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公。（記者李怡／攝影）
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舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公。（記者李怡／攝影）
舊金山市民控訴科技巨頭壟斷與移民政策不公。（記者李怡／攝影）
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