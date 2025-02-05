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火人祭將開票 設專頁援助南加火災

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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神廟黑色的單體巨石設計充滿力量感，又代表了人類在失去與癒合的過程中與自我的深層連結。（主辦方提供）
神廟黑色的單體巨石設計充滿力量感，又代表了人類在失去與癒合的過程中與自我的深層連結。（主辦方提供）

內華達州黑石城舉辦的一年一度的「火人祭」即將開票。今年的票價最低550美元，比去年的575美元略低。票價最高的一檔是3000美元。從2月3日開始一直到2月11日都可以網路預訂購票，2月12日正式開票。雖然之後的春夏兩季還有更多票出售，但本次的預售活動應該是鎖定低價票的最好時機。

主辦方日前已經宣布，2025年「火人祭」的主建築「深度神廟(Temple of the Deep)」的創意來自於「火人祭」文化中韌性、聯結、藝術與美的力量。雖然坦承在洛杉磯受到野火的嚴重打擊之時，宣布神廟的設計的確有不確定的成分，但更堅信神廟會成為希望和團結的燈塔。還表示，「深度神廟」是同時肯定力量和脆弱，光明和陰影的避難所，「火人祭」與所有受到洛杉磯火災影響的人同在。「在深刻記掛的同時，努力向前共同創造可以給所有人帶來療癒和意義的空間。」

由西班牙瓦倫西亞藝術家阿來茲(Miguel Arraiz)設計的神廟靈，感來自環繞黑石沙漠的古老的火山石，師法自然又帶有未來主義風格，粗獷和繁複融於一體，主體為木質。黑色的單體巨石設計充滿力量感，又代表了人類在失去與癒合的過程中與自我的深層連結。龜裂的表面，象徵著碎成1000片的心靈和靈魂，內部閃耀著引人入勝的光影變幻。

與此同時，「火人祭」官方特別開通了支援洛杉磯災區的頁面，為希望援助和需要援助的雙方搭建橋樑。洛杉磯地區需要緊急電源，或是有緊急發電設備希望支援的人士，都可以通過「火人祭」官網的JotForm來提交申請。同時還設有專門的「紓困頁面」講解災害的各種階段，如何提供幫助，如何尋求幫助以及各類資源。此外還有幫助當地「火人祭」成員聯結的社群頁面等。

「火人祭」是源於1986年在舊金山海灘的夏至營火儀式。1990年遷往內華達州黑石沙漠舉辦，參加人數每年遞增，最多的時候有7萬多人參加。為期9天的活動始於勞工節前一個周六，勞工節當天結束。「火人祭」的名字來源於活動尾聲焚燒巨大人形木像的儀式。

洛杉磯 內華達州 勞工

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