羅偉的「芬太尼緊急狀態法案」 金山市議會壓倒性通過

芬太尼緊急狀態法案在市議會以10比1壓倒性通過。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會4日以10比1的壓倒性票數通過了市長羅偉 (Daniel Lurie)提出的「芬太尼緊急狀態法案」，標誌著市府在打擊毒品 危機上的重大進展。這項法案是羅偉上任以來的首個重要立法提案，旨在加速調動資源、簡化行政流程，並擴大庇護所與心理健康服務，以應對日益嚴峻的芬太尼氾濫問題。

羅偉表示：「在競選時，我承諾與市議會攜手合作，解決影響這座城市的關鍵問題。今天很自豪能夠兌現這個承諾。這項法案為我們提供了應對危機所需的工具，讓城市個部門能以應有的緊迫感處理芬太尼問題。」

這項法案由市議長孟達文(Rafael Mandelman)、議員麥德誠(Matt Dorsey)、殷嘉立(Joel Engardio)、謝里爾(Stephen Sherrill)、馬百樂(Bilal Mahmood)與李爾德(Danny Sauter)等六位議員共同提案。法案通過後，將送交市長簽署正式生效。

新法案的核心內容在於簡化市府行政程序，加速緊急資金的撥發與關鍵人員的聘用，確保心理健康服務、庇護所與戒毒治療資源能夠快速擴展。長期以來，舊金山因為繁瑣的行政流程，導致許多應對藥物成癮與公共安全的計畫遲遲無法落實。

「當前舊金山面臨的每一個重大問題，都與街頭毒品氾濫息息相關，或因其而變得更加嚴重。」麥德誠表示，「這項法案將集中資源，提供與危機規模相匹配的解決方案，幫助我們恢復街頭秩序，減少舊金山作為毒品交易與使用目的地的吸引力，並拯救更多生命。」

近年來，芬太尼導致的藥物過量問題已成舊金山最嚴重的公共危機之一。根據官方數據，2023年舊金山的藥物過量死亡人數超過800人，創下歷史新高，其中大部分與芬太尼有關。受影響最嚴重的地區包括田德隆區(Tenderloin)與南市場區(SoMa)，當地街頭毒品問題嚴重，已成為市府治理的焦點。

市議員殷嘉立表示，「要真正解決芬太尼危機，首先必須破除那些阻礙行動的官僚障礙。」他強調：「這項條例將為城市提供更順暢的解決方案，使各部門能夠真正將芬太尼視為緊急危機來應對。」

這項法案的通過也被視為市長與市議會之間合作關係的新起點。長期以來，舊金山市政府在公共安全與毒品政策方面存在內部分歧，而這次壓倒性的支持票數，顯示出市議會與市府在芬太尼問題上已經形成共識。

「今天的投票結果表明，市議會團結一致，決心在街頭推動拯救生命的措施。」謝里爾表示，「舊金山居民希望看到具體而長久的解決方案，而羅偉市長與共同提案的議員們對此做出了積極回應。我們要確保政府能夠充分利用所有可行的資源，來應對這場危機。」

法案唯一投下反對票的議員華頌善(Shamann Walton)認為，這類緊急法案無法從根本上解決問題，且花費眾多。

根據立法程序，這項條例將於下周二回到市議會進行最終表決。獲批准後，市長羅偉正式簽署，使該條例成為法律，並迅速啟動相關資金與計畫的執行。

李爾德表示：「這項立法將拯救生命、改善街頭環境，並為舊金山的復甦奠定基礎。感謝羅偉市長在這場緊急行動中的領導力，也感謝市議會的同事們對此提供的支持。」