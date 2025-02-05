金山衛生局長科爾法克斯將退休 獲市議會表彰

退休衛生局長科爾法克斯(前中)獲市議會表彰，肯定其貢獻。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會4日舉行特別會議，表彰即將退休 的市公共衛生局(DPH)局長科爾法克斯(Dr. Grant Colfax)，感謝他在公共健康領域的卓越貢獻，特別是在愛滋病防治、毒品成癮治療、公共醫療體系改革以及新冠疫情 應對等方面的領導與成就。

在任職期間，科爾法克斯帶領部門完成諸多重要公共衛生工作，包括應對COVID-19疫情、推動行為健康系統改革，以及實現多項里程碑式的公共健康目標。

舊金山華埠東華醫院(Chinese Hospital)行政總裁張建清博士表示：「科爾法克斯局長在任期間與東華醫院合作密切，尤其是在疫情期間，我們並肩抗疫。此外，我們共同推動建立舊金山唯一的亞急性病房(Subacute Unit)，並在前期籌備階段做了大量準備工作。東華醫院與市公共衛生局共同推動Prop B醫療計畫，雙方已簽署協議，未來三年，舊金山市第四公共衛生局將暫時設於東華醫院，而原有大樓將進行翻新改建。希望能夠繼續與新任衛生局長合作，攜手為舊金山的醫療健康事業做出更多貢獻。」

科爾法克斯表示，「這些年是我職業生涯中最難忘、最有成就感的一段旅程。」他強調，衛生局團隊的努力讓舊金山在全美COVID-19疫苗接種率名列前茅，且死亡率保持全國最低。他的領導團隊還成功完成了Laguna Honda醫院的重新認證，推動EPIC電子健康記錄系統上線，並在抗擊Mpox疫情的過程中施打了數萬劑疫苗，有效控制疫情擴散。

科爾法克斯的醫療生涯始於1993年，當時他在查克伯格舊金山總醫院(Zuckerberg San Francisco General Hospital)擔任初級住院醫師。後來，他加入舊金山市公共衛生局的前愛滋病辦公室(AIDS Office)，專注於HIV預防與研究，並致力於制定和推動HIV防治政策。

科爾法克斯強調，公共衛生局是一支使命驅動、充滿希望的團隊，每位成員都在為舊金山人的健康福祉努力。確保平穩過渡，推動未來發展

科爾法克斯暫未透露退休後的計畫，衛生局將由副局長博巴(Naveena Bobba)接任代理局長，繼續推動部門的各項工作，確保公共衛生政策和服務不受影響。