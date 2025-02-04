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使用Waymo服務 灣區視障者享受交通自主

編譯林思牧／綜合報導
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視障者雖然看不見Waymo漂亮的Jaguar車，但他們對這款自駕計程車的服務相當滿意 。(waymo.com網站圖片)
視障者雖然看不見Waymo漂亮的Jaguar車，但他們對這款自駕計程車的服務相當滿意 。(waymo.com網站圖片)

灣區的一些視障者指稱，Waymo的自駕計程車改變了他們的生活，讓他們享受到交通方面的自主與獨立。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，83歲的孔斯（Jerry Kuns）是盲人。他盡量採用公交系統，如果時間緊迫，他會叫Uber或Lyft的共乘車輛。不過孔斯覺得，共乘車輛的司機水準不一，而且有一半的時候他們對盲人不夠用心。譬如說他叫的車已經到街對面，但因為看不見，所以可能等了好幾分鐘才發現車子已到。

現在孔斯越來越愛用Waymo，他認為這是更方便、讓他感覺獨立的交通選擇。他只要按下Waymo應用程式上的按鈕，就可以讓車子的喇叭發響，或透過擴音器播放某個他選的旋律，這樣他就知道車子到了。

灣區的許多盲人或視障人士也跟孔斯一樣，越來越喜歡選擇Waymo，而不是傳統的共乘服務。雖然自駕計程車對於一些視力正常的人來說，可能會讓人感到不安的失控感，但許多盲人乘客卻有相反的感受：Waymo恢復了他們認為自己從未體驗過或永遠不會再體驗到的控制感和代理感。

這家總部位於山景城的公司是「字母」（Alphabet，也是谷歌的母公司）的子公司。Waymo於去年6月在舊金山向公眾開放了叫車服務，目前在加州每月有近50萬次付費出行，它的手機程式的許多功能是共乘競爭對手所沒有的。

在搭乘過程中，使用者可以選擇用音訊提示，來描述車子何時停在紅綠燈處或讓行人避讓。下車時應用程式會為乘客提供前往確切目的地的逐段步行路線。但也許最重要的是，叫 Waymo意味著行程不會被取消，這是一些盲人，尤其是使用導盲犬的盲人對Uber和Lyft的常有抱怨。

55 歲的喬維納佐 (Sharon Giovinazzo) 談到她使用Uber和Lyft的經歷時說：「我會被一次又一次的拒絕，有時多到五六次。」喬維納佐是一個盲人權益組織的執行長，她使用導盲犬，這是一些司機的癥結所在，很多司機說他們不要載狗。雖然Uber和Lyft的規章裡禁止司機對盲人歧視，但司機似乎都能找到藉口不載。

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