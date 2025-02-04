Tesla銷量疲軟 加州市場占比跌破6成

Tesla在加州電動車市場的領先地位於2024年遭受重大打擊，銷量較2023年下降11.6%。（美聯社）

特斯拉 （Tesla）在加州電動車 市場的領先地位於2024年遭受重大打擊，銷量較2023年下降11.6%。這是該公司在加州首次出現年度銷售下滑。根據加州新車經銷商協會（California New Car Dealers Association）上周發布的年終報告，特斯拉去年在加州售出近2.7萬輛電動車，比前一年大幅減少。

該報告顯示，特斯拉在加州電動車市場的占比從2023年的60%降至52.5%，仍保持該州最大電動車製造商的地位。儘管特斯拉銷售下滑，加州整體電動車市場仍持續成長，2024年增長1.2%。

若不計算特斯拉的銷售疲軟，市場整體增幅達20%，意味著新進競爭對手的壓力日益加劇。此外，特斯拉在加州的新車登記數量已連續五個季度下滑，2024年第四季下降7.8%。

分析人士指出，特斯拉銷售放緩的原因包括產品線逐漸成熟、需求降溫，以及執行長馬斯克（Elon Musk）的政治立場引發部分消費者反感。根據CNBC的報導，特斯拉最暢銷的Model 3在2024年銷量驟降36%。

雖然該公司於2023年底推出的新款Cybertruck曾引發市場關注，但目前尚未能彌補其他車型銷量的下滑。同時，本田（Honda）與現代（Hyundai）等競爭對手大幅提升市場占有率，進一步對特斯拉形成挑戰。

特斯拉的困境也反映出消費者偏好的轉變。隨著油電混合車（Hybrid）作為過渡性選擇日益受到青睞，加州零排放車輛的市場占比在2024年略微下降至22%。僅在第四季度，混合車銷量就成長2.4個百分點，顯示市場對更具靈活性的替代方案需求上升。

特斯拉股價3日下跌逾5%，反映出整體汽車產業的不穩定，以及市場對總統川普（Donald Trump）擬對加拿大與墨西哥商品加徵關稅的擔憂。儘管特斯拉主要零部件由美國本土製造，但其股價仍遭受重挫，創下去年12月中旬以來的最大單日跌幅，並較歷史最高點回落超過20%。