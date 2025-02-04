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聖塔克拉拉縣住房要素計畫獲批 近40項申請待處理

記者龔玥／聖荷西報導
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聖塔克拉拉縣住房計畫獲批。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉縣住房計畫獲批。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉縣的住房要素計畫（Housing Element）在州政府規定的最後期限近兩年後終於獲得批准。縣議會近日一致投票通過了該計畫，計畫詳細說明如何在未來八年內實現住房目標，以滿足相應的需求。

聖塔克拉拉縣的住房要素計畫是該縣綜合規畫的一部分，要滿足未來八年（2023-2031年）的住房需求。加州法律要求所有城市和縣制定，確保它們有足夠的土地和政策來支持不同收入水準的住房開發，以適應人口增長、經濟發展和社會需求。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight）報導，加州住房和社區發展廳（HCD）於2024年12月31日向縣官員發送批准信，標誌著該縣的住房計畫正式獲得認可。此前，州政府曾以住房無障礙性細節不足，特別是種族平等專案缺乏具體措施為由，拒絕該計畫。

聖塔克拉拉縣的住房要素計畫主要適用於非建制的農業地區。到2031年，該縣需要再規畫3125套住房，其中1305套必須為低收入住房，適用於收入低於該地區中位數80%的家庭。在聖塔克拉拉縣，一個四口之家的年收入中位數為14萬6100元。

此前，該縣的大多數待批建築項目主要集中在未開發土地上，以獨戶住宅為主。這類房屋成本較低，開發商利潤更高。儘管縣政府優先考慮城市填充土地（infill land）進行開發，但大量建築商救濟申請仍然聚焦于南縣（South County）未合併地區的農業用地。

由於住房要素計畫未能按期通過，近40家建築商的救濟申請得以提交。這些申請允許開發商在縣政府未能滿足州住房目標的情況下，在未合併地區建造新住宅，而無需遵守當地的分區法規。儘管新的住房要素計畫已獲批准，但這些申請仍將繼續推進。

各市和縣原定於2023年完成2023-2031年的批准，但聖塔克拉拉縣及其15個自治市的計畫大多延遲獲批。儘管該縣最終通過了住房要素計畫，官員們仍需應對建築商救濟申請帶來的挑戰，並確保未來住房開發能夠兼顧社區需求與土地保護。

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