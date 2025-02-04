聖荷西任奧黑爾為體育總監 統籌2026大型賽事

奧黑爾獲任為新任聖荷西臨時體育與特別活動總監。（聖荷西政府提供）

聖荷西 市府宣布任命奧黑爾（Tommy O'Hare）為新任臨時體育與特別活動總監，負責領導和協調2026年重大體育賽事的籌備工作，包括超級杯LX、NCAA男子西部地區籃球錦標賽以及國際足聯世界盃 。奧黑爾將3日正式上任。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說，市府正為2026年的全球盛事做足準備。奧黑爾的專業背景和領導能力將提供強大的支援，確保這些體育賽事為未來體育與娛樂產業發展奠定堅實基礎。

奧黑爾的體育生涯始於他的奧運經歷。他是一名短道速滑運動員，曾代表美國參加1998年長野冬奧會接力賽，並在1997年和1999年的冬季大學生運動會中分別獲得銅牌、銀牌。這段經歷讓他深入了解競技體育的運作與魅力。

競技場外，奧黑爾職業生涯也十分輝煌。他曾在美國奧會擔任戰略規畫副總監，負責制定數位媒體策略並管理數十億美元廣播和贊助協定。還曾在谷歌、國際奧會、Discovery及洛杉磯 快船隊擔任高管，積累豐富的體育內容運營、商業發展和戰略規畫經驗，擁有管理多個頂級體育與音樂場館的活動運營的經驗。

他畢業於科羅拉多大學企業財務學士，並擁有聖路易斯大學法學博士。