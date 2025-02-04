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加州若發生天災 田德隆最危險

編譯組╱綜合報導
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舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）
舊金山田德隆的一片區域是加州最 「社會脆弱 」的地區之一。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，舊金山田德隆（Tenderloin） 的一片區域是加州最 「社會脆弱 」（socially vulnerable）的地區之一，意味著在發生自然災害時那裡的人們可能面臨特別大的風險。

在2023年，居住在以Ellis街、Taylor街、Turk街和Leavenworth街為界的田德隆四個街區的居民中，每三人中就有近兩人至少有三個 「脆弱因素」（components of vulnerability）。美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的新數據集對這些因素進行了定義，其中包括貧困、住房擁擠、殘疾、缺乏醫療保險或寬帶網際網路接入，或者至少年滿65歲。

社會脆弱性並不考慮災難實際發生的可能性。但根據人口普查局的數據，高危人口比例較大的地區在災害發生時的備災和救災能力較弱。研究人員此前發現，在冠狀病毒爆發初期，較高的脆弱性水平與較高的死亡率有關。

在2023年至少有1000名居民的人口普查區中，位於田德隆的人口普查區擁有加州第三高的高度脆弱居民比例，也就是擁有三個或更多脆弱因素的居民比例。但田德隆的其他人口普查區以及灣景區獵人角（Bayview-Hunters Point ）和 Lakeshore 社區的一些人口普查區的比例也很高。包括諾伊谷（Noe Valley）和瑪連納（Marina）在內的較富裕地區所占比例要低得多。

總體而言，舊金山約有22%的居民極易受到傷害，與加州20%的總體比例大致相同。在至少有1萬名居民的縣中，聖塔克拉拉縣（Santa Clara County）和康曲柯士達縣（Contra Costa County）的比例最低，分別為17%和 16%。瑪利波薩縣（Mariposa）和普盧馬斯縣（Plumas）的比例最高，估計約有31%的居民有三種或三種以上的社會脆弱性。

人口普查局還根據聯邦緊急事務管理署（Federal Emergency Management Agency）的數據，調查了至少有中等自然災害發生風險的最脆弱地區。位於舊金山田德隆社區的人口普查區的高度脆弱居民比例在全國排名第34 位。人口普查局並沒有具體說明哪些因素在某個地區最為普遍。

舊金山和加州大部分地區一樣，遭受地震破壞的風險相對較高，不過其他一些地區也有中度或高度的熱浪和洪水風險。聖伯納汀諾縣（San Bernardino）部分地區的弱勢人口比例尤其高，有一個地區高達77%。

人口普查 舊金山 加州

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