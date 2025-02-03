舊金山空置商舖稅 開徵5年收效不彰

2025舊金山的空置店鋪情況仍未有改善。（記者李怡／攝影）

舊金山 選民2020年通過了一項針對空置商舖的稅收政策，旨在鼓勵房東 降低租金 ，吸引商家入駐。然而，五年過去了，據「舊金山紀事報」統計表示，目前城市的商業街區仍然充斥著空置店面，這項政策的效果似乎並不明顯。

政策初衷是前市議員佩斯金（Aaron Peskin）推動這項稅收，認為對空置超過182天的店面徵稅，能迫使房東降低租金，讓更多商家有機會進駐。但2020年隨著疫情的爆發，經濟環境急轉直下，許多商家關門大吉，租賃市場陷入低迷。因此市政府在2022年前暫停了該稅的徵收，並利用這段時間進行宣傳，讓房東和租戶熟悉相關流程。

據規定，無論店面是否空置，商業房產的業主或租戶每年都需提交稅務申報表。據紀事報報導，市財政與稅務局發言人佛萊德(Amanda Fried）表示，這一要求讓許多人感到困惑。在需要申報的約2700個房產中，2022年有約620個未提交申報，2023年這一數字增加到約700個。也進一步說明市政府可能無法全面掌握空置店面的真實情況，導致政策效果打折扣。

房東的困境與市場現狀。對房東而言，這項稅收在當前艱難的市場環境下無疑是雪上加霜。Colliers地產公司的資深副總裁納圖努維茨（Ann Natunewicz）指出，房東並非故意讓店面空置，而是受到安全問題和缺乏租戶等因素的影響。她認為，懲罰房東對於解決問題並無幫助，反而加深了外界對舊金山經商環境艱難的印象。

未來展望與市場回暖跡象，儘管面臨諸多挑戰，部分業內人士對未來仍持樂觀態度。Colton Commercial & Partners的聯合創始人沙弗（Jay Shaffer）表示，現在正是租戶進場的好時機，因為房東們比以往更加積極地尋找租客。此外，根據Cushman & Wakefield的報告，2024年第四季度，舊金山的零售租賃面積增加了6萬5700平方呎，顯示出市場初步回暖的跡象。

總體來說，舊金山的空置商舖稅在實施過程中遇到了預期之外的挑戰，其效果仍有待觀察。隨著經濟環境的變化，政策可能需要進一步調整，以更有效地實現其初衷。