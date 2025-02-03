二戰失蹤華裔士兵遺骸80年後榮歸故土 安葬聖布魯諾金門國家公墓

美國陸軍人員與舊金山警察組成車隊，護送覆蓋國旗的靈柩前往德利市的的杜根·塞拉殯儀館。（取自舊金山警局視頻）

美國華裔陸軍航空軍中士何雲（Yuen Hop，音譯）在第二次世界大戰期間陣亡，80年來下落不明。

舊金山 紀事報報導，他的遺骸於2023年6月被尋獲並確認身分，上周五回歸故土灣區。

根據美國國防部 的資料，何雲來自加州賽巴斯托波（Sebastopol），二戰時為美國陸軍航空軍的一名機槍射手，年僅20歲。1944年12月29日，他所屬機組的四引擎重型轟炸機在執行前往德國 賓根（Bingen）的任務時遭擊落。一名機組成員在襲擊中喪生，另有五人被俘為戰俘。但何雲與另外兩名機組成員失蹤，經過大規模調查及搜救行動後仍無下落。

2013年，國防戰俘暨失蹤人員鑑識局（Defense POW/MIA Accounting Agency, DPAA）研究人員與德國當地人士合作，取得涉及戰爭罪行案件的檔案。根據國防部的說法，該檔案顯示德國黨衛軍（SS）部隊在坎普-博恩霍芬（Kamp-Bornhofen）附近俘虜並殺害了何雲，隨後將他埋葬於當地公墓。然而，何雲與其他失蹤機組成員均未被登記為戰俘。

DPAA與科學鑑識專家合作，在2021年5月至2022年8月間對疑似埋葬地點進行挖掘，回收的遺骸隨後送往實驗室進行人類學分析及DNA測試，確認其身分為何雲。

上周五，何雲的遺骸運抵舊金山國際機場。停機坪上舉行迎接儀式，93歲的姊姊黃美儀（Margery Wong）與家人及急救人員一同迎接。由於何雲長年被列為失蹤，他的其他家人已先後離世。儀式後，美國陸軍人員與舊金山警察組成車隊，護送覆蓋國旗的靈柩前往德利市的的杜根·塞拉殯儀館（Duggan’s Serra Mortuary）。

何雲的追悼會將於7日在德利市舉行，隨後將以最高軍禮安葬於聖布魯諾的金門國家公墓（Golden Gate National Cemetery）。他在去世後獲追頒多枚勳章，包括紫心勳章（Purple Heart）。

何雲的名字刻在法國聖阿沃爾（Saint-Avold）的洛林美軍公墓（Lorraine American Cemetery）「失蹤者之牆」（Walls of the Missing）上，與其他二戰期間失蹤的美軍並列。鑑於此次發現，軍方將在其名字旁加上玫瑰標記，象徵其身分最終獲得確認。