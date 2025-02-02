聖荷西招募消防員 薪酬福利佳 年薪上看11.4萬元

聖荷西消防局（SJFD）啟動新一輪消防員新兵招募。（取材自聖荷西消防局官網）

聖荷西 消防局（SJFD）近日啟動新一輪消防員新兵招募計畫，誠邀有志之士加入，為社區安全貢獻力量。消防局尋找具備奉獻精神、能夠在高壓環境中茁壯成長並致力於保護生命和財產的候選人。

消防員新兵是消防員系列的入門培訓職位，主要職責是通過全面的理論學習和實踐訓練，掌握消防與救援的核心技能。新兵將接受一系列嚴格的訓練，包括緊急回應、火災撲救、醫療救助以及消防設備操作等，確保他們能勝任未來的消防工作。

消防員新兵的起薪為每小時47.75美元，相當於每年9萬9320美元。成功完成培訓後，正式消防員的起薪將提高至每小時54.90美元，即每年11萬4192美元。此外，符合條件的員工還可享受額外津貼，如護理人員薪酬、雙語薪酬和教育激勵薪酬等。

消防員還將享有聖荷西市提供的全面健康福利，包括醫療、牙科、視力保險、員工援助計畫、人壽保險和儲蓄計畫等。此外，市政府還提供全職員工的養老金計畫，以及帶薪休假和教育報銷等額外福利，為消防員的職業發展和個人生活提供充分保障。

作為聖荷西市的重要應急回應機構，SJFD承擔著廣泛的消防和救援任務。消防局目前管理著34個消防站，負責約200平方英里的城市區域，並根據合同保護聖塔克拉拉縣的部分非建制地區。除了傳統的滅火任務外，SJFD還提供高級生命支援（ALS）和基本生命支援（BLS）服務，同時擁有多個專業部門，包括城市搜救、航空救援消防以及危險物質應對等。

目前，SJFD擁有720個宣誓職位，並設有多個晉升通道，為消防員提供長期職業發展機會。新兵在完成培訓後，可逐步晉升至更高級別的崗位，如工程師、隊長、營長，甚至消防局管理層，擁有廣闊的發展前景。