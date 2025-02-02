過橋費逃票頻傳 640萬件送至DMV

灣區收費局管理北加州七座州政府擁有的橋樑。 (取材自MTC官網)

疫情期間過橋費逃票事件大增。2023年秋季起，過橋費管理單位開始向加州車管局DMV 送件，車主沒有繳清之前車輛無法重新註冊。一年多以來已至少有640萬件逃票單被送到DMV。媒體查詢後發現，這代表至少8萬2000輛車必須先繳清罰款，多則可能有幾十萬輛。

舊金山標準報導，北加州的過橋費主要由兩個單位管轄：灣區 收費局（Bay Area Toll Authority）和金門橋收費局（Golden Gate Bridge district）。疫情爆發之前，收費站有收費員（in-person toll-takers）站崗，逃票事件鮮有所聞。

疫情爆發後，人與人的接觸及現金的收費都會增加病毒傳播的風險，兩個收費局很快改成自動收費，並以灣區收費局動作最快。這個轉換一發生，逃票事件大增，有些駕駛違規之後發現沒有催繳的後續，開始慣性逃票。

因為疫情造成的民生問題，欠款催帳一直延後，一直到2023年秋季才開始把欠款通報給DMV。從2023年11月到2024年10月，灣區收費局送了610萬件欠款通報給DMV，金門橋收費局則送了28萬件，龐大的數字令地方官員與民眾都相當震驚。

但欠債終要歸還。逃票者現在收到DMV的重新註冊通知時，有些一時被嚇慌了。以Paul Briley為例，他的車在3月要重新註冊。DMV給他的通知上，重新註冊要繳171美元，但兩個收費局要他繳的過橋費及罰金一共是728美元。

如果他不把罰款繳清，就沒辦法重新註冊。如果牌照失效超過6個月，警察攔截後可召拖吊車，車子被拖走要贖回更是一筆巨款。

逃票造成的過橋費減收，讓管理單位蒙受重大損失。為了彌補赤字，灣區收費局已制定收費逐段提高的行事曆，每次的過橋費將從現在的8美元漲到2030年的10.50美元。

灣區收費局發言人瑞貝卡隆（Rebecca Long）指出，利用DMV來卡住欠款人的手段或許有點殘忍，卻是必要的工具，否則很多欠款人不會繳錢。這個手段每年為該單位追回2600萬美元，橋樑的維修需要這些經費。