大氣河降臨 周末狂風暴雨大雪 已發布灣區洪水警報

周末暴風雨將浸透灣區 內華達山區將降下幾英尺厚積雪。（取自Pexels）

根據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，兩場大氣河（atmospheric river）接連撲向北加 州，活第一場大氣河31日開始正式影響北加灣區 和內華達塞拉（Sierra Nevada）山脈，並持續到周末；國家氣象局（National Weather Service）也已於31日中午發布灣區洪水警報，警報正式生效。

國家氣象局預估，直到2月2日整個北加州 和灣區的降雨量將達到1到3英寸。預計內華達山脈山頂的積雪將達到數英尺，這可能是這些地區2025年迄今為止最強的暴風雪。

灣區降水量最大的時段預計將出現在周五深夜到周六（2月1日）下午，屆時大氣河將加強，水汽羽流將直接集中在舊金山和北加州上空。

到周六下午，整個灣區還將有0.5到1.5英寸的降雨，其中北灣的降雨量最大，南灣和聖塔克魯茲（Santa Cruz）的降雨量較小。

隨著降雪層降至6000英尺左右，塞拉山脈地區將繼續出現中到大量降雪。據預測，到周六結束時，太浩（Tahoe）地區的降雪量將達到6英寸到1英尺，沿山脈山頂可能還會有1到3英尺的降雪。

到周六傍晚，大多數預測模型都顯示大氣河將再次向北加州方向抬升，從而結束灣區附近的持續降水。

周日的天氣預報仍存在一定的不確定性。一些預報模式顯示，大氣河流將減弱，並繼續集中在北加州上空，這將導致灣區和北加州附近僅有小陣雨，不會有更多的累積降水。

周日最大的不確定因素將出現在山區，中到大雪將持續一整天，屆時，冷空氣將開始進入山區，從而降低降雪量。但降雪主要集中在哪裡仍是個問題，降雪的中心點可能就在太浩湖北部。

到下周一，太浩湖和猛獁山（Mammoth）的降雪量可能會達到1到2英尺，整個山脈山頂的降雪量會達到3到6英尺。