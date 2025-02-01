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蒙特瑞灣大派對 逾1500海豚罕見群聚

編譯林思牧／綜合報導
一大群海豚中的一小部分 (美聯社)
一大群海豚中的一小部分 (美聯社)

加州賞鯨遊船的船長和一位海洋生物學家，在蒙特瑞灣目睹一大群海豚在快速游泳跳躍，船長把無人機放到空中，發現竟然有超過1500隻海豚聚集成這一群，前後延綿數哩之長，壯觀的影像在社群媒體上引發瘋傳。

灣區NBC電視台報導，24日上午「蒙特瑞灣賞鯨遊船」(Monterey Bay Whale Watch)的船長布洛德斯基(Evan Brodsky)開出20呎長的橡皮艇，到海面上追蹤加州灰鯨(California Grey Whales)的年度遷徙洄游，同行的幾人中還包括海洋生物學家塔爾蒂(Colleen Talty)。

船開到寬闊的海面上以後，船身附近出現一群海豚，在蒙特瑞灣的海上，這種情況並不稀奇，但是海豚們快速越過橡皮艇以後，後面又有更多的海豚追上來，這就很不平常了。根據美國海洋與大氣管理局NOAA的資訊，這種稱為里索海豚(Risso's dolphins，又譯為灰海豚)的海洋哺乳動物，通常以10-30隻結為一群(pod)，同時有至少幾百隻匯聚，這是極罕見的。

布洛德斯基把他的無人機放到空中，從他手上的螢幕可以看到遠至海平線的視野中，都是海豚奔游濺起的白色水花，數目可能高達1500隻。塔爾蒂說，蒙特瑞的海岸線是觀賞海豚的理想地點，因為海豚喜歡極深的水域，而這個地區離海岸不遠處，就有很深的水下峽谷(海溝)，這意味著海豚可能比加州海岸的其他地方游得更靠近海岸。

里索海豚身體粗壯，頭部呈球型，體重可達1100磅（約 500公斤），體長可達13呎（3.9公尺），海豚喜歡跟著船跑，牠們會利用船首激起的浪把自己向前拋射，這種技巧稱為「bow riding」。海洋生物學家表示，會出現這麼多的海豚，應該是許多小群正好同時在這裡出現，形成這個歡樂的大派對。

加州 無人機 灣區

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