兒滑板車被搶 父對質未成年劫匪遭槍殺

屋崙警局召開記者會表示，警方已逮捕三個未成年嫌犯。11歲的少年因年齡問題未被指控犯有任何罪行。（記者劉先進╱翻攝）

屋崙 警局1月31日舉行記者會表示，去年12月26日三名未成年少年搶劫一名14歲男孩的滑板車，男孩父親博納爾（Ponciano "Chano" Tule Bernal）帶著兒子去當面對質，試圖要回滑板車，隨後少年劫匪尾隨，開槍將這位父親打死；目前警方已逮捕三個未成年嫌犯，11歲的少年因年齡問題，未被指控犯任何罪行。

本報記者發現，受害者博納爾的兒子、九年級學生迪倫（Dylan）在GoFundMe （https://www.gofundme.com/f/ymjn3b-support-dylans-family-after-tragic-loss）上募款，截至1月31日發稿前，已籌款1萬3000多元。他詳細描述此次悲劇的事發經過。

2024年12月26日下午3時20分，迪倫騎著滑板車去屋崙第11街與Foothill路的一家Taco快餐車購物，路上三個少年試圖搶劫他的滑板車。迪倫去附近的洗衣店找人幫忙，但沒人伸出援手，三人搶劫得手，迪倫在洗衣店等搶劫者離開，才跑回家求助父親博納爾。

博納爾在回家路上發現搶劫者蹤跡，再回家接迪倫，並當面質問三人，為何搶劫。迪倫試圖讓父親就此放手，「但當我爸爸與他們對峙時，這些男孩卻當成威脅。我們走開，事情就這麼過去了，他們開始跟蹤我們。」

隨後，少年劫匪開始跟蹤這對父子，慘劇就此發生，劫匪開槍擊 中博納爾的心臟。「我看到爸爸倒在家門前，被自己的血嗆得喘不過氣來，幾秒鐘後就死了。」迪倫說，希望大家能幫助他和只有8歲的妹妹，「此刻我們痛不欲生，他奪走了我們的父親。」

屋崙警局負責兇殺科的警官貝爾特蘭（Gloria Beltran）表示，青少年參與犯罪非常不幸，這涉及財產問題。在社區幫助下，警方確認三個未成年嫌疑人。

1月1日警方逮捕一名15歲的少年，他已被指控謀殺博納爾並參與搶劫；1月15日警方抓捕另外的兩個嫌疑人，分別是13歲和11歲，他們因參與搶劫而被捕。13歲的少年已被指控犯有搶劫罪，而11歲的少年因年齡問題未被指控犯有任何罪行。