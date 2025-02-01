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金山新僑服務中心免費報稅服務啟動 儘早預約

記者李怡／舊金山報導
舊金山新僑服務中心啟動免費為低收入與長者報稅服務 。（記者李怡／攝影）
舊金山新僑服務中心啟動免費為低收入與長者報稅服務 。（記者李怡／攝影）

2025年報稅季到來，舊金山華埠新僑服務中心正式啟動年度免費報稅服務，並已接受預約。今年2月1日起，每周六上午9時至下午4時，提供現場報稅；平日周一至周五上午9時至下午5時，開放文件遞交服務，方便華埠上班族與居民減少等候時間。

新僑服務中心免費報稅計畫運行53年，去年逾4500個家庭得到協助，並幫助申報者獲得約450萬美元退稅。今年中心繼續由80多名註冊稅務師與國稅局認可的義工提供協助，並確保所有報稅個人資料嚴格保密。

為方便民眾，新僑今年繼續推動「非面見報稅」，申報者可選擇預約後親臨中心提交（Drop-off）或透過線上服務提供報稅資料，稅務文件一般約10個工作日內可完成處理。

目前新僑已開放多種預約方式，符合資格者可透過以下方法登記。電話預約415-421-2111（若未接通，可留言或稍後再撥）。電郵：[email protected]。親臨辦公室，地址：舊金山市士德頓街777號（建民中心）104室。

新僑免費報稅服務主要以低收入家庭與長者為主，報稅者需符合以下條件：不得選擇「夫婦分開報稅」、無海外收入、無租金收入、無房地產買賣收入。

納稅人需準備以下文件：報稅人及家屬的社會安全卡或報稅號碼（ITIN）、所有稅務文件，如W-2、1099表格等、去年稅表、國稅局（IRS）來函、銀行帳戶資訊等，如選擇自動轉帳退稅，需提供支票或銀行存摺。

新僑提醒符合資格的民眾儘早預約，避免臨近截止日期時人潮擁擠，影響退稅進度。

對於許多低收入家庭而言，年度退稅款項是一筆關鍵財務補助，有助於支付房租、食物和醫療費用。華埠散房住客李丹平表示，這筆退稅對他們家來說很重要，去年透過新僑報稅，獲得一筆可觀的退稅，幫助支付孩子的學費和雜費，鼓勵大家儘早預約，這樣才能及時拿到應得的退稅。

同樣依靠退稅補貼家庭開支的華埠居民Aric Liu表示，「生活成本這麼高，這筆錢能減輕很大的壓力。望大家都能利用這一免費服務，確保自己沒有錯過任何可以申請的退稅額度。」

新僑提醒民眾，預約報稅不僅能確保申報準確無誤，還能幫助低收入者最大化退稅額，避免因報稅錯誤而延遲收到退款。

報稅 退稅 低收入

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